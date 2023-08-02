Якщо саму операцію зі стерилізації котики переносять загалом непогано, то над їхнім раціоном після неї варто окремо попрацювати. Річ у тому, що стерилізовані коти мають схильність до ожиріння.

Що не можна їсти стерилізованим котам, щоб не допустити ожиріння, Факти Life розбиралися разом із лікарем ветеринарної медицини Іллею Проньком.

– Коти та кішки, які вже стерильні, не мають основних статевих гормонів, тому в них спостерігається більша тенденція до набору ваги. Саме тому промисловий корм для стерильних має менше вуглеводів. У будь-якому разі, для правильного підбору корму бажано вивчити фізіологію тварини, з чим досить добре допомагає аналіз крові, та ультразвукова діагностика, – наголошує ветеринар.

Насправді є спеціальний корм з позначками для кастрованих котів і стерилізованих кішок. Також на маркування може бути вказане слово sterilised.

Річ у тому, що, коли у тварини падає інтерес до продовження роду, то вона починає його компенсувати гарним апетитом. Тому не ведіться на слізні благання котика щодо їжі. Збільшенням порцій ви лише нашкодите йому.

Передусім варто зменшити калорійність порцій і вміст солі. Тому смаколики з господарського столу – табу. Йдеться про ковбаски, солодощі, смажену та жирну їжу.

Щодо підбору корму, то зверніть увагу, щоб там було не забагато вуглеводів. Краще збільшити частку білків у раціоні котика. Так і калорійність не збільшиться, і насичення пухнастик отримає більше.

Якщо ваш улюбленець на натуральному харчуванні, то обмежте споживання риби та підберіть збалансоване меню:

пісне м’ясо чи субпродукти будуть джерелом білка;

джерелом вуглеводів стануть каші, зокрема кукурудзяна, пшенична;

джерелом клітковини можуть бути овочі (гарбуз, буряк, морква) та висівки.

Також можете додати овочеві та не надто наваристі м’ясні бульйони до раціону котика.

Правила харчування стерилізованих котів: