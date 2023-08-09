Почему кошка после стерилизации ведет себя как во время течки

После стерилизации кошки хозяева иногда отмечают, что поведение животного не меняется, и она снова просит кота. Причин того, что кошка ведет себя, как во время течки, несмотря на стерилизацию, может быть несколько.

В этом вопросе Факты Life разбирались с врачом ветеринарной медицины Ильей Пронько.

Нужно немного подождать

Возможно, на животное действуют гормоны, выработанные в организме еще до операции. Этот период не займет больше месяца.

— После кастрации основные половые гормоны утихают спустя некоторое время, поэтому со временем половая активность будет снижаться. Вопрос достаточно индивидуален и зависит от многих факторов, начиная от возраста, в котором сделали кастрацию, и заканчивая характером самого животного, — отмечает ветеринар.

Сделали не ту операцию

Существует несколько видов операций, позволяющих лишить кошку возможности забеременеть.

овариогистероэктомия — удаление и матки, и яичников;

овариоэктомия — удаление яичников;

гистероэктомия — удаление только матки.

Так вот, во время гистероэктомии яичники остаются в организме кошки и продолжают вырабатывать гормоны. Забеременеть кошка после такой операции не сможет, но вот ее желание заполучит котика никуда не улетучится.

Вид операции и последствия после нее нужно детально обсуждать с вашим врачом.

Неполное удаление яичников

Возможна врачебная ошибка, когда врач просто не полностью удалил яичник – и тот продолжает продуцировать гормоны.

Это проверить можно довольно легко. Для этого кошке нужно будет провести УЗИ и анализ на гонадотропин. Если такую проблему все таки обнаружат, то, к сожалению, решит ее только повторное хирургическое вмешательство.