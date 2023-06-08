У період цвітіння бузок привертає увагу не лише яскравим виглядом, а й неймовірним запахом. Видів бузку налічують близько 30, тож багато людей вирощують рослину у своїх садах.

Факти ICTV дізнавалися, як правильно доглядати за бузком, і підготували чотири основних правила догляду за рослиною.

Посадка бузку

Бузок найкраще садити з другої половини липня до початку вересня.

За словами садівника Богдана Зелінського, найважливіше правило – садити рослину корінням вниз і стежити, щоб коренева шийка не була засипана землею.

– Садити потрібно таким чином, аби коренева шийка була на 3-4 см вище рівня ґрунту. Оскільки з часом земля просяде, потрібно стежити, щоб шийка не заглиблювалась в яму, – каже садівник.

На дно посадкової ями потрібно покласти шар дренажного матеріалу та засипати його родючою ґрунтосумішшю.

Саджанець бузку розміщують у центрі, розправляють його корені та заповнюють яму субстратом доверху. Коренева шийка саджанця має опинитися вище від рівня поверхні на 3-4 см.

Після посадки рослину рясно поливають, а коли вода вбереться, пристовбурні кола засипають шаром перегною або торфу.

Догляд за бузком – обовʼязкові правила

Полив

– Перші два роки після посадки обовʼязково потрібно виконувати регулярний полив. Регулярність залежить від виду бузку, – каже Зелінський.

Зазвичай бузок поливають у першу половину літа в міру підсихання ґрунту, витрачаючи по 25-30 л води на кожен кущ. Також потрібно розпушувати ґрунт у пристовбурних колах на глибину 4-7 см (3-4 рази за сезон).

У серпні та вересні полив здійснюють тільки у випадку тривалої посухи.

– Надмірний полив не сподобається бузку. Рослина повинна отримувати кисень, тому не варто створювати болото, – радить садівник.

Підживлення

– Через рік-два після посадки, коли бузок прижився, можна розпочинати підживлення. У перші 2-3 роки під бузок вносять незначну кількість азоту, – каже Зелінський.

За словами садівника, підживлення дуже важливий етап догляду, адже рослина має отримувати усі необхідні мікроелементи.

Підживлення залежить від пори року:

Навесні – азотні добрива.

На початку літа – фосфорні добрива.

Наприкінці літа – калійні добрива.

– Усі ці елементи допоможуть бузку зміцнити імунну систему та успішно пережити зиму й морози, – додає садівник.

Обрізання бузку

– Після того, як ми правильно посадили рослину, влаштували регулярний полив і підживлення, можна братися до обрізання бузку, – радить Зелінський.

Існує кілька видів обрізки:

Санітарна – виконується в будь-який час, якщо на кущі зʼявилися сухі чи хворі гілки. Їх потрібно просто обережно видалити.

Омолоджувальна – проводиться весною на великих кущах. Під час обрізки бузку ми провокуємо ріст сплячих бруньок. Таким чином обрізка сприяє омолодженню куща.

Формувальна – проводиться завжди після цвітіння куща. Нам потрібно обрізати старі, зівʼялі бутони. Це слід робити щороку.

Догляд за бузком під час цвітіння

Цвіте бузок наприкінці травня чи на початку червня. Якщо весна рання й тепла, квіти на кущах можуть з’явитися наприкінці квітня.

Під час цвітіння бузок виділяє приємний аромат, який дуже приваблює хрущів. Тому вам доведеться вручну збирати комах із куща.

Наприкінці активного цвітіння бузку необхідно зрізати близько 60% квітучих пагонів – це сприяє інтенсивнішому формуванню нових пагонів.

До речі, щоб гілки бузку стояли у вазі довше, зрізайте їх рано-вранці, а нижню частину кожної гілки розщепніть.

Коли кущ відцвіте, необхідно видалити з нього всі зів’ялі китиці.