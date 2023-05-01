Неймовірне цвітіння квітів бузку привертає увагу не тільки яскравим зовнішнім виглядом, а й неймовірним запахом. Видів бузку налічують близько 30, і багато з них вирощуються в парках і садах.

У культурі чагарник бузок використовують як декоративну рослину, а також для захисту й зміцнення схилів, що піддаються розмивам. Як росте бузок: коли він починає і закінчує цвісти – читайте в матеріалі.

Коли починає і закінчує цвісти бузок

Якщо погода не радує теплом, бузок розцвітає наприкінці травня чи на початку червня. Але якщо весна рання й тепла, квіти на кущах можуть з’явитися наприкінці квітня.

Загальна тривалість цвітіння всього куща – місяць. Більшість популярних сортів цвітуть не більше 40 днів. Важливо, що сорти початківці починають цвісти ближче до кінця травня, а припиняють даний процес в кінці червня.

У якому віці починає цвісти бузок

Якщо ви хочете дочекатися цвітіння, то треба набратися терпіння. Адже чагарник має нагромадити сили, щоб зацвісти. Як правило у бузку це відбувається до 5-8 років. Після цього бузок радуватиме вас пишним цвітінням ще десятки років поспіль.

Скільки росте бузок до цвітіння

Квітуча рослина формується приблизно перших чотири-п’ять років.

Старий, ослаблений кущ бузку з дрібними квітками, при цьому, можна омолодити.

Насамперед акуратно випилюють старі стовбури з корою, який відшаровується.

Скільки років цвіте бузок

Те, скільки цвіте бузок, безпосередньо пов’язано з кліматом, в якому йому доводиться рости. Найкращим місцем в такому випадку є ділянка вільно доступна для сонячного світла. Важливо, що при цьому рослина дуже невибаглива і не вимагає спеціального догляду.

Може рости на будь-яких типах ґрунтів, але найкраще, якщо земля буде суглинна і рясно збагачена гумусом.

Цей чагарник добре розвивається і може активно цвісти в місцях, які йому найбільше підходять. Якщо перед посадкою підготувати ґрунт, внести необхідні мінерали та органіку, можна домогтися максимального ефекту і збільшити час цвітіння бузку. Бузок росте і цвіте протягом десятків років.

Як часто цвіте бузок

Бузок цвіте раз в рік. Однак буває, що тепла осінь провокує природні аномалії, коли восени дерева зацвітають та плодоносять другий раз на рік. Науковці пов’язують це аномальне явище з різкими перепадами температурного режиму, коли денна спека різко змінюється нічним похолоданням.‎

Друге цвітіння дерев може також спровокувати тривалий період засухи, після якого випадають сильні дощі. Але цього разу зацвітають не всі пуп’янки, а лише найактивніші.

Найчастіше через потепління та різкі перепади температури повторно цвітуть не тільки бузок, а й каштани, магнолії, вишні та яблуні.