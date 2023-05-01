Неймовірне цвітіння квітів бузку привертає увагу не тільки яскравим зовнішнім виглядом, а й неймовірним запахом. Видів бузку налічують близько 30, і багато з них вирощуються в парках і садах.
У культурі чагарник бузок використовують як декоративну рослину, а також для захисту й зміцнення схилів, що піддаються розмивам. Як росте бузок: коли він починає і закінчує цвісти – читайте в матеріалі.
Коли починає і закінчує цвісти бузок
Якщо погода не радує теплом, бузок розцвітає наприкінці травня чи на початку червня. Але якщо весна рання й тепла, квіти на кущах можуть з’явитися наприкінці квітня.
Загальна тривалість цвітіння всього куща – місяць. Більшість популярних сортів цвітуть не більше 40 днів. Важливо, що сорти початківці починають цвісти ближче до кінця травня, а припиняють даний процес в кінці червня.
У якому віці починає цвісти бузок
Якщо ви хочете дочекатися цвітіння, то треба набратися терпіння. Адже чагарник має нагромадити сили, щоб зацвісти. Як правило у бузку це відбувається до 5-8 років. Після цього бузок радуватиме вас пишним цвітінням ще десятки років поспіль.
Скільки росте бузок до цвітіння
Квітуча рослина формується приблизно перших чотири-п’ять років.
Старий, ослаблений кущ бузку з дрібними квітками, при цьому, можна омолодити.
Насамперед акуратно випилюють старі стовбури з корою, який відшаровується.
Скільки років цвіте бузок
Те, скільки цвіте бузок, безпосередньо пов’язано з кліматом, в якому йому доводиться рости. Найкращим місцем в такому випадку є ділянка вільно доступна для сонячного світла. Важливо, що при цьому рослина дуже невибаглива і не вимагає спеціального догляду.
Може рости на будь-яких типах ґрунтів, але найкраще, якщо земля буде суглинна і рясно збагачена гумусом.
Цей чагарник добре розвивається і може активно цвісти в місцях, які йому найбільше підходять. Якщо перед посадкою підготувати ґрунт, внести необхідні мінерали та органіку, можна домогтися максимального ефекту і збільшити час цвітіння бузку. Бузок росте і цвіте протягом десятків років.
Як часто цвіте бузок
Бузок цвіте раз в рік. Однак буває, що тепла осінь провокує природні аномалії, коли восени дерева зацвітають та плодоносять другий раз на рік. Науковці пов’язують це аномальне явище з різкими перепадами температурного режиму, коли денна спека різко змінюється нічним похолоданням.
Друге цвітіння дерев може також спровокувати тривалий період засухи, після якого випадають сильні дощі. Але цього разу зацвітають не всі пуп’янки, а лише найактивніші.
Найчастіше через потепління та різкі перепади температури повторно цвітуть не тільки бузок, а й каштани, магнолії, вишні та яблуні.