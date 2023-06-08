В период цветения сирень привлекает внимание не только ярким видом, но и невероятным запахом. Видов сирени около 30, и многие люди выращивают растение в своих садах.

Факты ICTV узнавали, как правильно ухаживать за сиренью, и подготовили три основных правила ухода за растением.

Посадка сирени

Сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября.

По словам садовода Богдана Зелинского, самое важное правило — сажать растение корнями вниз и следить, чтобы корневая шейка не была засыпана землей.

— Сажать нужно таким образом, чтобы корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы. Поскольку со временем земля просядет, нужно следить, чтобы шейка не углублялась в яму, — говорит садовник.

На дно посадочной ямы нужно положить слой дренажного материала и засыпать его плодородной почвосмесью.

Саженец сирени размещают в центре, расправляют его корни и заполняют яму субстратом доверху. Корневая шейка саженца должна оказаться выше уровня поверхности на 3-4 см.

После посадки растение обильно поливают, а когда вода впитается, приствольный круг засыпают слоем перегноя или торфа.

Уход за сиренью — обязательные правила

Полив

— Первые два года после посадки обязательно нужно совершать регулярный полив. Регулярность зависит от вида сирени, — говорит Зелинский.

Обычно сирень поливают в первую половину лета по мере подсыхания почвы, расходуя по 25-30 л воды на каждый куст. Также нужно рыхлить почву в приствольных кругах на глубине 4-7 см (3-4 раза за сезон).

В августе и сентябре полив осуществляют только в случае длительной засухи.

— Чрезмерный полив не понравится сирени. Растение должно получать кислород, поэтому не стоит создавать болото, — советует садовод.

Подкормка

— Через год-два после посадки, когда сирень прижилась, можно начинать подкормку. В первые 2-3 года под сирень вносят незначительное количество азота, — говорит Зелинский.

По словам садовода, подкормка очень важный этап ухода, ведь растение должно получать все необходимые микроэлементы.

Подкормка зависит от времени года:

Весной — азотные удобрения.

В начале лета — фосфорные удобрения.

В конце лета — калийные удобрения.

— Все эти элементы помогут сирени укрепить иммунную систему и успешно пережить зиму и морозы, — добавляет садовод.

Обрезка сирени

— После того, как мы выполнили правильную посадку, регулярный полив и подкормку, можно браться к обрезке сирени, — советует Зелинский.

Существует несколько видов обрезки:

Санитарная — выполняется в любое время, если на кусте появились сухие или больные ветки. Их нужно просто аккуратно удалить.

Омолаживающая — проводится весной на крупных кустах. Во время обрезки сирени, мы провоцируем рост спящих почек. Таким образом, обрезка способствует омоложению куста.

Формирующая — проводится всегда после цветения куста. Нам нужно обрезать старые увядшие почки. Это нужно делать каждый год.

Уход за сиренью во время цветения

Цветет сирень в конце мая или начале июня. Если весна ранняя и теплая, цветы на кустах могут появиться в конце апреля.

Во время цветения сирень источает приятный аромат, который очень привлекает майских жуков. Поэтому вам придется вручную собирать насекомых с куста.

В конце активного цветения сирени необходимо срезать около 60% цветущих побегов – это способствует более интенсивному формированию новых побегов.

Кстати, чтобы ветки сирени стояли в вазе дольше, срезайте их рано утром, а нижнюю часть каждой ветки расщепите.

Когда куст отцветет, необходимо удалить с него все увядшие грозди.