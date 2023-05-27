Антуріум, або як його ще називають у народі, квітка “чоловіче щастя” – є досить вибагливим вазоном. На його ріст та розвиток впливає багато факторів, а за їх відсутності рослина починає погано розвиватись і навіть може загинути. Тож, як доглядати за “чоловічим щастям”, Фактам ICTV пояснила експертка з рослин Ліліана Лавринець.

Чому в “чоловічого щастя” жовтіє листя

Неправильний полив і нестача поживних елементів для антуріума може стати причиною пожовтіння листя. Важливо не лише відповідний графік, а й навіть якість води.

– Я використовую дощову воду і ту, яка була відстояна добу. Крім того, додаю туди трішки лимонної кислоти – все як він любить. Для антуріуму підійде також тала або дощова вода. Замість лимоної кислоти можна додати оцет, але у такому дозуванні, щоб кислинка не відчувалася на смак. Температура води має бути не нижчою за 24 градуси, – радить знавець рослин.

Наступною причиною, чому у “чоловічого щастя” жовтіє листя, є брак поживних речовин. Найважливішим із них для антуріума є азот. За його нестачі вазон відстає у рості та розвитку, жовтіють кінчики листків, а молоді побіги блякнуть.

Якщо антуріуму не вистачає сірки та заліза, то починає жовтіти листя. Справа у тому, що залізо потрібне антуріуму, як каталізатор під час синтезу хлорофілу. Вирішити цю проблему допоможе добрива із вмістом азоту, сірки та заліза.

Чому в антуріуму сохне листя

Якщо ви зіткнулися з проблемою сухого листя у квітки “чоловіче щастя”, то знайте, що це через освітлення. Воно є важливим критерієм у догляді антуріуму. Справа у тому, що рослина не переносить прямих сонячних променів, які здатні обпалити листки.

Ще однією причиною сухого листя в антуріуму можуть бути шкідники – щитівка, попелиця, павутинні кліщі тощо.

– Аби вирішити цю проблему, потрібно спочатку промити рослину під душем за температури до 40 градусів, а потім обробити препаратом від тієї чи іншої хвороби, – радить Лавринець.

Ще однією проблемою, з якою ви можете зіткнутися, то підгнивання коріння. Воно стається, як наслідок регулярного затоплення рослини під час поливу.

Чому у “чоловічого щастя” чорніє листя – що робити

Проблема чорного листя в антуріуму свідчить про те, що порушений полив. Експертка з рослин зазначає, що не потрібно поливати рослину частіше, ніж 2 рази на тиждень влітку і один раз на тиждень взимку.

Ще однією причиною чорного листя у “чоловічого щастя” може бути дисбаланс добрива – замало, або ж навпаки, надто багато додаткового живлення.

– Але ж таки чорні плями – це опіки. Тому що антуріум не любить прямі сонячні промені – от і результат опіків! А опіки, на жаль, нічим не лікуються. Якщо щойно помітили, що у “чоловічого щастя” чорніє листя, переставте рослину у більш затемнене місце, – каже Лавринець.

Як правильно доглядати за антуріумом

Догляд антуріуму полягає у трьох основних пунктах – полив, оприскування та правильне розміщення.

Тож потрібно дотримуватися правил поливу, зазначених вище. Оприскувати квітку “чоловіче щастя” потрібно три рази в тиждень.

Також стежте за правильним місцем розміщення рослини – там не повинно бути прямих сонячних променів.

Як часто треба поливати антуріум

Квітку “чоловіче щастя” потрібно поливати 2 рази на тиждень влітку й один раз на тиждень взимку.

Знавець із рослин радить стежити за тим, аби ґрунт не був сухим або надто вологим, адже останнє веде до загнивання коріння.

Як правильно пересаджувати “чоловіче щастя”

Важливо займатися пересадкою антуріуму у той період, коли вазон не цвіте. Це є обов’язковим правилом для усіх рослин.

Тож, аби пересадити “чоловіче щастя” потрібно для початку вийняти вазон із горщика разом із корінням і старим дренажем. Потім потрібно промити корінці під душем. Температура води має бути не вищою за 45 градусів.

Далі беремо на кілька сантиметрів більшу за попередню ємність, обов’язково пластмасову і кладемо знизу дренаж, насипаємо універсальний ґрунт і садимо антуріум.

Після цього рослину потрібно трошки полити. І не забудьте оприскати її. Далі доглядайте за антуріумом згідно з вищевказаними рекомендаціями та нехай ця рослина приносить вам щастя і радість.