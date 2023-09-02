Коли холодильник гуде як трактор, це не лише спричиняє дискомфорт усередині оселі, а й може свідчити про зношення деталей і, як наслідок, пророкувати поломку техніки в майбутньому. Чому холодильник гуде як трансформатор, що робити в такому разі та коли варто викликати майстра – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому холодильник гуде як трансформатор

Не буває шуму без причини, як і диму без вогню. Далі розберемо основні чинники, через які холодильник гуде як трансформатор.

Неправильне встановлення

Холодильник може гудіти як трансформатор через неправильне розміщення. Якщо його встановлено поруч із приладом, що нагрівається, наприклад із плитою, то шуму не уникнути.

Також холодильник гудітиме, якщо його нерівно виставлено відносно підлоги. Перекіс і брязкіт з часом розбовтують кріплення компресора – через це і починаються подібні звуки.

Крім того, якщо ви купили холодильник і випадково не зняли десь пакувальні матеріали, їхні залишки можуть заважати роботі двигуна, вентилятора, створюючи тим самим шум.

Транспортувальні болти

Цей випадок теж можна списати на неуважність. Виробники закріплюють компресор агрегата на транспортних гвинтах, які потрібно витягти перед експлуатацією. Якщо цього не зробити, то холодильник під час роботи видаватиме шум.

Довгий час стояв відкритим

Якщо ж холодильник довгий час перебував з відкритими дверцятами, то він може почати шуміти голосніше, ніж зазвичай. Це пов’язано з циркуляцією холодоагенту по трубах.

Вентилятори

Шуми через вентилятор характерні тільки для холодильників із крапельною системою. Якщо побачили крижані нарости на стінах у камері холодильника – то проблема, найімовірніше, в них.

Несправність компресора та амортизаторів

Причиною того, що холодильник гуде як трансформатор, може бути несправність компресора. Виникає люфт деталей або ж знос поршнів чи кілець поршнів. У такому разі часто можна почути багато сторонніх звуків і тривалішу роботу мотора.

Також холодильник здатен сильно шуміти через амортизатори, що встановлені на кріпленнях компресора і абсорбують вібрацію завдяки муфтам. Якщо з ладу вийде будь-який з них, компресор безконтрольно почне вібрувати всередині агрегата, а холодильник – сильно шуміти.

Знос інших деталей холодильника

Причинами незвичних звуків може бути несправний термостат, витік фреону, дефектні ущільнювачі.

Вийшов з ладу

Трапляється і так, що холодильник гуде як трансформатор і не запускається. У такому разі, найімовірніше, сам прилад вийшов з ладу, про що свідчить відсутність холоду всередині. У цьому разі звук видають вентилятори.

Неполадки електроланцюга

Холодильник може почати гудіти через перепад напруги. Що своєю чергою здатне спровокувати підгоряння контактів в електродвигуні або коротке замикання.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що буде з холодильником, якщо часто вимикають світло, і як уникнути ризиків.

Що робити, якщо холодильник гуде як трансформатор

Перепади напруги

Щоб не просто позбутися шуму, а й не допустити поломки холодильника через перепади в електромережі, варто придбати реле контролю напруги. Воно вимкне подачу струму, якщо занадто висока напруга, а під час стабілізації знову ввімкне пристрій.

Але якщо при ввімкненому холодильнику вже чутно запах гару, потрібно знеструмити прилад і зателефонувати в сервіс.

Неправильне встановлення і болти

Якщо холодильник гуде одразу після його встановлення, то необхідно перевірити, чи скрізь знято упакову.

Коли ж справа в транспортувальних болтах і неправильно виставленому рівні, то варто телефонувати в техпідтримку магазину, в якому було придбано холодильник, оскільки майстри під час доставки техніки покупцеві мали зняти транспортувальні фіксатори і виставити холодильник за рівнем.

Неполадки в амортизаторах

Якщо причина гулу холодильника в амортизаторах, то кріплення доведеться зафіксувати. Можна, звісно, спробувати зробити це самому, але краще звернутися до фахівця.

Вентилятори

Якщо скрегіт чути з боку вентилятора, а на стінках холодильника є лід, то варто терміново розморозити агрегат. Бо є ризик, що брили можуть бути і біля вентилятора, що і призводить до шуму. Лід відтане, камера вимиється і холодильник перестане гудіти. Якщо ж це не допоможе, то зверніться за консультацією до фахівця.

Інші причини

У разі підозри виходу з ладу компресора або ж інших деталей холодильника – телефонуйте майстру і краще не затягуйте.