Когда холодильник гудит как трактор, это не только вызывает дискомфорт внутри дома, но и может говорить об износе деталей и, как следствие, пророчить поломку техники в будущем. Почему холодильник гудит как трансформатор, что делать в таком случае и когда стоит вызывать мастера — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему холодильник гудит как трансформатор

Не бывает шума без причины, как и дыма без огня. Далее разберем основные факторы, из-за которых холодильник гудит как трансформатор.

Неправильная установка

Холодильник может гудеть из-за неправильного размещения. Если прибор установлен рядом с нагревающимся устройством, например с плитой, то шума не избежать.

Также холодильник будет сильно гудеть, если он неровно выставлен относительно пола. Перекос и лязг со временем разбалтывают крепления компрессора, из-за чего и начинаются подобные звуки.

Кроме того, если вы купили холодильник и случайно не сняли где-то упаковочные материалы, их остатки могут мешать работе двигателя, вентилятора, создавая тем самым шум.

Транспортировочные болты

Этот случай тоже можно списать на невнимательность. Производители закрепляют компрессор агрегата на транспортных винтах, которые нужно извлечь перед эксплуатацией. Если этого не сделать, то холодильник во время работы будет издавать шум.

Долгое время стоял открытым

Если же холодильник долгое время находился с открытой дверцей, то он может начать шуметь громче обычного. Это связано с циркуляцией хладагента по трубам.

Вентиляторы

Шумы из-за вентилятора характерны только для холодильников с капельной системой. Если увидели ледяные наросты на стенах в камере холодильника — то проблема, скорее всего, в них.

Неисправность компрессора и амортизаторов

Причиной того, что холодильник гудит как трансформатор, может быть неисправность компрессора. Возникает люфт деталей или же износ поршней, или колец поршней. В таком случае часто можно услышать много посторонних звуков и более продолжительную работу мотора.

Также холодильник способен сильно шуметь из-за амортизаторов, которые установлены на креплениях компрессора и абсорбируют вибрацию благодаря муфтам. Если из строя выйдет любой из них, компрессор бесконтрольно начнет вибрировать внутри агрегата, а холодильник сильно шуметь.

Износ других деталей холодильника

Причинами непривычных звуков может быть неисправный термостат, утечка фреона, дефектные уплотнители.

Вышел из строя

Случается и так, что холодильник гудит как трансформатор и не запускается. В таком случае, скорее всего, сам прибор вышел из строя, о чем свидетельствует отсутствие холода внутри. В таком случае звук издают вентиляторы.

Неполадки электроцепи

Холодильник может начать гудеть из-за перепадов напряжения, что, в свою очередь, способно спровоцировать подгорание контактов в электродвигателе или короткое замыкание.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что будет с холодильником, если часто отключают свет, и как избежать рисков.

Что делать, если холодильник гудит как трансформатор

Перепады напряжения

Чтобы не просто избавится от шума, но и не допустить поломки холодильника из-за перепадов в электросети, стоит приобрести реле контроля напряжения. Оно отключит подачу тока, если слишком высокое напряжение, а при стабилизации снова включит устройство.

В случае же, когда при включенном холодильнике уже слышится запах гари, нужно обесточить прибор и позвонить в сервис.

Неправильная установка и болты

Если холодильник гудит сразу после его установки, то необходимо проверить, везде ли снята упаковка.

Если же дело в транспортировочных болтах и неправильно выстроенном уровне, то стоит звонить в техподдержку магазина, в котором был куплен холодильник. Так как мастера при доставке техники покупателю должны были снять транспортировочные фиксаторы и выставить холодильник по уровню.

Неполадки в амортизаторах

В случае если причина гула холодильника в амортизаторах, то крепления придется зафиксировать. Можно, конечно, попробовать сделать это самому, но лучше обратиться к специалисту.

Вентиляторы

Если скрежет слышен со стороны вентилятора, а на стенках холодильника есть лед, то стоит срочно разморозить агрегат. В этом случае есть риск, что глыбы могут быть и возле вентилятора, что и приводит к шуму. Лед оттает, камера вымоется и холодильник перестанет гудеть. Если же это не поможет, то обратитесь за консультацией к специалисту.

Другие причины

В случае подозрения выхода из строя компрессора либо же других деталей холодильника – звоните мастеру и не затягивайте.