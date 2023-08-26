Безперебійник є чудовим рішенням, якщо у вашому домі час від часу вимикають світло. Він забезпечує безперервне електроживлення, підвищує якість і стабілізує його параметри. Але що буде, якщо під’єднати безперебійник до холодильника, і як працюватиме з ним – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Українці готуються до осінньо-зимового періоду, оскільки і влада, і експерти попереджають – Росія, найімовірніше, повторить енергетичний терор. Особливо важливим питанням під час стрибків електроенергії є збереження приладів. Хорошим рішенням може стати безперебійник. Але чи можна його використовувати для холодильника, а також якої потужності він має бути і як довго здатен забезпечувати роботу техніки – ми розпитали експерта з магазину електротехніки.

Чи можна використовувати джерело безперебійного живлення для холодильника

Так, для холодильника безперебійник стане чудовим рішенням, якщо ви побоюєтеся перепадів напруги у мережі. Але пам’ятайте, що обирати джерело безперебійного живлення потрібно з чистою синусоїдою.

Щоб холодильник працював під час вимкнення світла, одного інвертора мало, знадобиться ще й акумулятор.

– У вас йде вилка від холодильника, яка вмикається у безперебійник. Інвертор підключається до акумулятора. Також потрібна зарядка і контроль вольтажу акумулятора, щоб він, якщо ставите автомобільно-кислотний акумулятор, не падав нижче ніж 11,5-11,8 за вольтажем. Щойно бачите цей показник – відключаєте його і ставите на зарядку, – зазначає експерт одного з магазинів техніки для дому.

За словами фахівця, є розумні безперебійники, на кшталт EcoFlow, які на спеціальному табло показують заряд батареї. Але ці дані зазвичай є некоректними, оскільки з показником у 50% заряду батареї акумулятор може бути просаджений на 10,5 за вольтажем. А такий неправильний орієнтир може призвести до несвоєчасної зарядки техніки і, як наслідок, – до поломки приладу.

Якої потужності потрібен безперебійник для холодильника

Варто обирати безперебійник із вихідною потужністю щонайменше на 15% більшою за потужність під’єднаного холодильника. Таким чином вона має становити не 250 Вт, а щонайменше 1500-2000 Вт, а то й більше.

– Є інвертори, які перетворюють 12 Вт на 220 Вт. Але там у вас чистої подачі потужності безперебійника з того, що написано, має бути не менше за 2 кВт, що становить 2000 Вт. Тому що для запуску холодильника потрібен потужний безперебійник, оскільки і ті холодильники, які були 30 років тому, і нові найчастіше мають запуск 1700-1800 Вт, – каже експерт.

Скільки працюватиме холодильник від безперебійника

Сам безперебійник без світла функціонує понад 2,5 доби (середнє навантаження 500 Вт). 1 кВт навантаження протримається 36 годин. Але варто розуміти, що холодильник, як і будь-який інший прилад, від безперебійника довго працювати не буде.

Інвертор забезпечує недовготривале живлення електроприладів у разі вимкнення світла. Наприклад, дає можливість зберегти документ і безпечно вимкнути комп’ютер або ж ненадовго забезпечує освітлення кімнати за допомогою світлодіодної лампи.

– Якщо у вас комп’ютер, поруч стоїть безперебійник. У цьому безперебійнику міститься, наприклад, 7-амперна гелева батарейка. Коли у вас вдома або ж в офісі вимикають світло, батарейка дає можливість протягом 5-10 хвилин закрити вашу програму, закінчити роботу і вимкнути комп’ютер у безпечному режимі. Потім відбувається вимикання, і ваш безперебійник теж відключається. І коли вмикається світло, ви знову працюєте за комп’ютером, а безперебійник дозаряджає вашу внутрішню батарею, – розповідає фахівець.

Якщо ж ви хочете, щоб холодильник функціонував під час відключень світла, то до безперебійника потрібно докупити ще й акумулятор. У такому разі час роботи холодильника залежатиме від ємності акумуляторної батареї. Краще брати акумулятор з показником 140 А/год.

– Є фахівці, які прораховують час роботи холодильника від акумулятора. Також можна спробувати це зробити самостійно і подивитися в інтернеті, яке буде споживання, якщо ставити такий-то акумулятор. Потрібно рахувати не за розрядом акумулятора, а за його вольтажем. І варто розуміти, чи перебуває ваш акумулятор на момент використання у повному заряді, чи ні, – каже фахівець.

У середньому час роботи холодильника становить близько 5 годин.

До речі, раніше Факти ICTV писали, яке джерело живлення краще обрати для квартири і будинку.