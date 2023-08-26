Українці на досвіді готуються до осінньо-зимового періоду та відключень світла через можливе повторення Росією терору енергетичної інфраструктури. Інформаційна обізнаність у цьому разі зайвою точно не буде. Тож поговоримо про те, що буде з холодильником, якщо часто вимикають світло і як уникнути негативних наслідків для техніки.

Що буде з холодильником, якщо часто вимикають світло

Під час планових та аварійних відключень світла через нестабільну напругу побутова техніка виходить з ладу. Такий ризик, безумовно, є і для холодильника.

Це відбувається через різницю напруги. Коли вмикають електромережу, замість 220 В подають напругу у 170-260 В. Якщо вийде з ладу нульовий провідник (що час від часу відбувається в старих будинках), то напруга може зрости до 300 В. Саме через такий перепад напруги деякі прилади ламаються.

Також у холодильнику, якщо часто відключають світло, може статися замикання, через що він вийде з ладу. Крім того, є загроза пожежі.

Як знизити ризики для холодильника

Щоб мінімізувати негативні наслідки для холодильника, якщо в будинку часто відключають світло, його щоразу, коли зникає електроенергія, потрібно від’єднувати від мережі. Вмикати електроприлад краще через 30 хвилин після включення електрики.

Це правило є універсальним для всіх приладів у квартирі. Але пам’ятайте, що приєднувати техніку до джерела живлення варто поступово. Починайте з найнеобхіднішого, наприклад холодильника, і далі рухайтеся від потреби.

Також можна скористатися запобіжником, таким чином знеструмивши всі прилади в будинку. Але перед тим як запускати його знову, коли знову дадуть світло, висуньте штекери всіх приладів із розеток.

Захистити холодильник та іншу техніку від стрибків електрики допоможуть і спеціальні прилади – реле, стабілізатор, джерела безперебійного живлення, “розумні” розетки та генератор.

Якщо можливості купити що-небудь зі списку немає, то пам’ятайте про універсальне правило і вимикайте всю техніку з розеток, якою не користуєтеся.

Реле для побутової техніки

Це захисний механізм, який від’єднує техніку від мережі, якщо напруга нестабільна. Після нормалізації ситуації, холодильник та інші прилади знову отримають живлення.

Реле найбільше підходить для холодильників, пральних машин і телевізорів.

Стабілізатор

Він діє за схожим принципом. Стабілізатор контролює рівень напруги і нормалізує її стрибки. Таким чином вдається запобігти поломці техніки.

Джерела безперебійного живлення

Їх найчастіше застосовують для захисту цифрових пристроїв із друкованою платою з радіокомпонентами – ноутбуків, телевізорів, комп’ютерів тощо.

“Розумні” розетки

Такі прилади – дивовижна знахідка, адже дають змогу керувати технікою, зокрема холодильником, на відстані. “Розумні” розетки можуть вимикати живлення за графіком і контролювати витрати електроенергії. Але вони не здатні повністю запобігти ризикам поломки, тому найкраще застосовувати їх разом із перерахованими вище пристроями.

Генератор

Це чудовий варіант для тих, хто живе у приватному будинку. Придбати можна бензиновий або дизельний, продовживши тим самим роботу холодильника від чотирьох до шести годин. Ті, які оснащені автозапуском, запускаються самостійно, коли відсутня електроенергія.

До слова, раніше Факти ICTV писали, чому не можна ставити генератор у квартирі.