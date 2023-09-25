Осінь уже поступово замінює літо, але це не привід відмовлятися від планів щось посіяти. У хід ідуть холодостійкі культури. Саме час згадати, чим ще можна буде потішити себе з городу до настання сильних морозів.

Що можна садити в жовтні 2023 року – дізнавалися Факти ICTV.

Посівний календар на жовтень 2023

Сприятливими днями для посадки овочів у жовтні 2023 року будуть 1, 3, 5, 7, 10, 15-21, 24-26, 29 і 31 число. Варто зазначити, що багато днів у середині осені будуть вдалими для того, щоб сіяти на городі різні культури.

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У жовтні на городі можна посадити:

Буряк і моркву – сприятливі періоди 6-8, 29, 30 жовтня.

Цибулю краще садити 2, 3, 29, 30 жовтня.

Часник потрібно посадити 15, 21, 22 жовтня.

Гострий і декоративний перець приживеться, якщо посадити 15-17, 27 жовтня.

Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) краще сіяти 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 жовтня.

Шпинат – 1, 15, 25-27 жовтня.

Петрушка

Традиційно, жовтень – це місяць підготовки до зими, і це стосується саду та городу. Приміром, боротися з бур’янами потрібно 1, 18-20, 23, 24, 27 і 28 жовтня, а удобрювати мінеральними добривами культури краще 16, 17, 21, 22, 25, 26 жовтня. Восени потрібно також думати і про теплицю – її ремонтом і підготовкою до зими краще зайнятися 4, 5, 14, 15, 31 жовтня.