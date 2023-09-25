Осень уже постепенно заменяет лето, но это не повод отказываться планов что-то посеять. В ход идут холодостойкие культуры. Самое время вспомнить, чем еще можно будет порадовать себя с огорода до наступления сильных морозов.

Что можно сажать в октябре 2023 года — узнавали Факты ICTV.

Посевной календарь на октябрь 2023

Благоприятными днями для посадки овощей в октябре 2023 года будут 1, 3, 5, 7, 10, 15-21, 24-26, 29 и 31 число. Стоит отметить, что много дней в средине осени будут удачными для того, чтобы сеять на огороде различные культуры.

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В октябре на огороде можно посадить:

Свеклу и морковь — благоприятные периоды 6-8, 29, 30 октября;

Лук лучше сажать 2, 3, 29, 30 октября;

Чеснок нужно посадить 15, 21, 22 октября;

Острый и декоративный перец приживется, если посадить 15-17, 27 октября;

Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) лучше сеять 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 октября;

Шпинат — 1, 15, 25-27 октября;

Петрушка , кинза и сельдерей на листья — 15, 25, 26 октября.

Традиционно, октябрь — это месяц подготовки к зиме, и это касается сада и огорода. К примеру, бороться с сорняками нужно 1, 18-20, 23, 24, 27 и 28 октября, а удобрять минеральными удобрениями культуры лучше 16, 17, 21, 22, 25, 26 октября. Осенью нужно также думать и о теплице — ее ремонтом и подготовкой к зиме лучше заняться 4, 5, 14, 15, 31 октября.