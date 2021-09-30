Алекс Якутов, шеф реаліті Пекельна Кухня на Новому Каналі поділився корисним рецептом популярної страви — соковитого чизбургера. Ця їжа — відмінний спосіб перекусити під час навчання або роботи.
Рецепт чизбургера від Алекса Якутова максимально простий — всі інгредієнти є майже на кожній кухні.
Інгредієнти:
- Кругла булочка – 1 шт.
- Масло – 10 г;
- Курячі стегенця – 120 г;
- Кріп – 50 г;
- Кетчуп Heinz – 50 г;
- Листя салату Айсберг – 2 шт.
- Помідор – ½ шт.
- Сир чедер – 1 шматок.
Інгредієнти для майонезу:
- Часник – 5 г;
- Жовток – 1 шт.
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Сіль, перець — на смак;
- Рослинна олія – 400 г;
- Кріп – 200 г.
Приготування:
- Подрібнити кріп.
- Змішати: жовток, гірчицю, масло, сіль, перець і кріп. Повинен вийти майонез.
- Розрізати булку навпіл, і змастити серединки маслом, а потім підсмажити на сковорідці до скоринки.
- Робимо котлету: пропустити через м’ясорубку курячі стегенця, а потім додати сіль, перець і кріп. Надати масі потрібної форми, а потім обсмажити на сковороді.
- Змастити одну частину булки майонезом, а другу кетчупом. Покласти між булочок котлету, а на неї чедер.
- Додати листя салату Айсберг і кільце помідора. Все це накрити верхівкою булочки.
Цей простий рецепт дозволить зробити смачний і корисний бургер максимально швидко.
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