Алекс Якутов, шеф реаліті Пекельна Кухня на Новому Каналі поділився корисним рецептом популярної страви — соковитого чизбургера. Ця їжа — відмінний спосіб перекусити під час навчання або роботи.

Рецепт чизбургера від Алекса Якутова максимально простий — всі інгредієнти є майже на кожній кухні.

Інгредієнти:

Кругла булочка – 1 шт.

Масло – 10 г;

Курячі стегенця – 120 г;

Кріп – 50 г;

Кетчуп Heinz – 50 г;

Листя салату Айсберг – 2 шт.

Помідор – ½ шт.

Сир чедер – 1 шматок.

Інгредієнти для майонезу:

Часник – 5 г;

Жовток – 1 шт.

Гірчиця – 1 ч. л.

Сіль, перець — на смак;

Рослинна олія – 400 г;

Кріп – 200 г.

Приготування:

Подрібнити кріп. Змішати: жовток, гірчицю, масло, сіль, перець і кріп. Повинен вийти майонез. Розрізати булку навпіл, і змастити серединки маслом, а потім підсмажити на сковорідці до скоринки. Робимо котлету: пропустити через м’ясорубку курячі стегенця, а потім додати сіль, перець і кріп. Надати масі потрібної форми, а потім обсмажити на сковороді. Змастити одну частину булки майонезом, а другу кетчупом. Покласти між булочок котлету, а на неї чедер. Додати листя салату Айсберг і кільце помідора. Все це накрити верхівкою булочки.

Цей простий рецепт дозволить зробити смачний і корисний бургер максимально швидко.

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