Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Лайфхаки

Готуємо чизбургер вдома: рецепт від шефа Пекельної Кухні Алекса Якутова

30 Вересня 2021, 12:25 Микола Олефіренко
Сочный бургер

Алекс Якутов, шеф реаліті Пекельна Кухня на Новому Каналі поділився корисним рецептом популярної страви — соковитого чизбургера. Ця їжа — відмінний спосіб перекусити під час навчання або роботи.

Рецепт чизбургера від Алекса Якутова максимально простий — всі інгредієнти є майже на кожній кухні.

Алекс Якутов

Інгредієнти:

  • Кругла булочка – 1 шт.
  • Масло – 10 г;
  • Курячі стегенця – 120 г;
  • Кріп – 50 г;
  • Кетчуп Heinz – 50 г;
  • Листя салату Айсберг – 2 шт.
  • Помідор – ½ шт.
  • Сир чедер – 1 шматок.

Інгредієнти для майонезу:

  • Часник – 5 г;
  • Жовток – 1 шт.
  • Гірчиця – 1 ч. л.
  • Сіль, перець — на смак;
  • Рослинна олія – 400 г;
  • Кріп – 200 г.

Приготування:

  1. Подрібнити кріп.
  2. Змішати: жовток, гірчицю, масло, сіль, перець і кріп. Повинен вийти майонез.
  3. Розрізати булку навпіл, і змастити серединки маслом, а потім підсмажити на сковорідці до скоринки.
  4. Робимо котлету: пропустити через м’ясорубку курячі стегенця, а потім додати сіль, перець і кріп. Надати масі потрібної форми, а потім обсмажити на сковороді.
  5. Змастити одну частину булки майонезом, а другу кетчупом. Покласти між булочок котлету, а на неї чедер.
  6. Додати листя салату Айсберг і кільце помідора. Все це накрити верхівкою булочки.

Цей простий рецепт дозволить зробити смачний і корисний бургер максимально швидко.

Днями український шеф-кухар і суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився відмінним рецептом для сніданку — солоними сирниками. Потрібні інгредієнти точно опиняться на будь-якій кухні.

Читайте також:
вяленые помидорыЯк приготувати в‘ялені томати: відеорецепт

Теги
Кулінарні рецепти , Новий канал , Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка