Сезон помідорів вже закінчується, тому у господинь залишилося лише кілька тижнів, щоб запастися ними на зиму.

Якщо закрутки ви вже зробили, то можна перейти до італійських делікатесів – в’ялених помідорів.

У магазині маленька баночка таких коштує від 70 грн. А якщо готувати самостійно, то вийде утричі дешевше.

Вікна-новини дізналися, як правильно та смачно приготувати в’ялені помідори.

Шеф-кухар Юлія Кушнір каже, що для приготування ідеально підійдуть томати сорту сливки. Вони є одними з найдешевших і коштують 15 грн/кг.

Для приготування в’ялених томатів по-італійськи потрібно: 1,5 кг помідорів, сіль, часник, оливкова олія та приправи.

Томати треба помити, розрізати вздовж на четвертинки та вибрати з них м’якоть із насінням. Потім догори зрізаним викласти на деко, застелене пергаментом. Посипати сіллю, сушеним орегано та свіжим часником за смаком.

Далі – процес сушіння. Італійці, наприклад, виставляють помідори надвір під сонце на 12 годин. Втім, підійде і духовка.

– Якщо у вашій духовці є режим конвекції, то ви ставите конвекцію і температуру – 90-95 градусів. Якщо томати із серединкою – треба сушити 7-9 годин. Якщо вони без насіння – то потрібно поставити на 6 годин, – розповіла Юлія Кушнір.

Уже посушені скибочки в’ялених помідорів треба викласти в невеликі стерильні баночки і додати туди свіжого базиліку. Потім залити оливковою олією. Її можна замінити і нерафінованою соняшниковою.

– Олію потрібно буде прогріти до 70-80 градусів, і потім залити томати. Якщо ви не прогрієте, то банки можуть просто взірватися, – додала Юлія.

За словами шеф-кухаря, в’ялені помідори стануть пікантним доповненням до м’ясних і сирних салатів із зеленню. Найкраще ж вони смакують до сирів. Також їхній смак ідеально поєднується із фетою та базиліком.