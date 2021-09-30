Алекс Якутов, шеф реалити Адская Кухня на Новом Канале поделился полезным рецептом популярного блюда — сочного чизбургера. Эта еда — отличный способ перекусить во время учебы или работы.
Рецепт чизбургера от Алекса Якутова максимально просто — все ингредиенты есть почти на каждой кухне.
Ингредиенты:
- Круглая булочка – 1 шт.
- Масло – 10 г;
- Куриные бедрышки – 120 г;
- Укроп – 50 г;
- Кетчуп Heinz – 50 г;
- Листья салата «Айсберг» – 2 шт.
- Помидор – ½ шт.
- Сыр чеддер – 1 кусок.
Ингредиенты для майонеза:
- Чеснок – 5 г;
- Желток – 1 шт.
- Горчица – 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу;
- Растительное масло – 400г;
- Укроп – 200 г.
Приготовление:
- Измельчить укроп.
- Смешать: желток, горчицу, масло, соль, перец и укроп. Должен получиться майонез.
- Разрезать булко пополам, и смазать серединки маслом, а затем поджарить на сковородке до корочки.
- Делаем котлету: пропустить через мясорубку куриные бедрышки, а затем добавить соль, перец и укроп. Придать массе нужную форму, а затем обжарить на сковороде.
- Смазать одну часть булки майонезом, а вторую кетчупом. Положить между булочек котлету, а на нее чеддер.
- Добавить листья салата Айсберг и кружок помидора. Все это накрыть верхушкой булочки.
Этот простой рецепт позволит сделать вкусный и полезный бургер максимально быстро.
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