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Готовим чизбургер дома: рецепт от шефа Адской Кухни Алекса Якутова

30 сентября 2021, 12:25 Микола Олефіренко
Сочный бургер

Алекс Якутов, шеф реалити Адская Кухня на Новом Канале поделился полезным рецептом популярного блюда — сочного чизбургера. Эта еда — отличный способ перекусить во время учебы или работы.

Рецепт чизбургера от Алекса Якутова максимально просто — все ингредиенты есть почти на каждой кухне.

Алекс Якутов

Ингредиенты:

  • Круглая булочка – 1 шт.
  • Масло – 10 г;
  • Куриные бедрышки – 120 г;
  • Укроп – 50 г;
  • Кетчуп Heinz – 50 г;
  • Листья салата «Айсберг» – 2 шт.
  • Помидор – ½ шт.
  • Сыр чеддер – 1 кусок.

Ингредиенты для майонеза:

  • Чеснок – 5 г;
  • Желток – 1 шт.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Растительное масло – 400г;
  • Укроп – 200 г.

Приготовление:

  1. Измельчить укроп.
  2. Смешать: желток, горчицу, масло, соль, перец и укроп. Должен получиться майонез.
  3. Разрезать булко пополам, и смазать серединки маслом, а затем поджарить на сковородке до корочки. 
  4. Делаем котлету: пропустить через мясорубку куриные бедрышки, а затем добавить соль, перец и укроп. Придать массе нужную форму, а затем обжарить на сковороде.
  5. Смазать одну часть булки майонезом, а вторую кетчупом. Положить между булочек котлету, а на нее чеддер.
  6. Добавить листья салата Айсберг и кружок помидора. Все это накрыть верхушкой булочки.

Этот простой рецепт позволит сделать вкусный и полезный бургер максимально быстро.

На днях украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился отличным рецептом для завтрака — солеными сырниками. Нужные ингредиенты точно окажутся на любой кухне.

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Теги
Кулінарні рецепти , Новий канал , Рецепт
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