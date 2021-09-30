Алекс Якутов, шеф реалити Адская Кухня на Новом Канале поделился полезным рецептом популярного блюда — сочного чизбургера. Эта еда — отличный способ перекусить во время учебы или работы.

Рецепт чизбургера от Алекса Якутова максимально просто — все ингредиенты есть почти на каждой кухне.

Ингредиенты:

Круглая булочка – 1 шт.

Масло – 10 г;

Куриные бедрышки – 120 г;

Укроп – 50 г;

Кетчуп Heinz – 50 г;

Листья салата «Айсберг» – 2 шт.

Помидор – ½ шт.

Сыр чеддер – 1 кусок.

Ингредиенты для майонеза:

Чеснок – 5 г;

Желток – 1 шт.

Горчица – 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу;

Растительное масло – 400г;

Укроп – 200 г.

Приготовление:

Измельчить укроп. Смешать: желток, горчицу, масло, соль, перец и укроп. Должен получиться майонез. Разрезать булко пополам, и смазать серединки маслом, а затем поджарить на сковородке до корочки. Делаем котлету: пропустить через мясорубку куриные бедрышки, а затем добавить соль, перец и укроп. Придать массе нужную форму, а затем обжарить на сковороде. Смазать одну часть булки майонезом, а вторую кетчупом. Положить между булочек котлету, а на нее чеддер. Добавить листья салата Айсберг и кружок помидора. Все это накрыть верхушкой булочки.

Этот простой рецепт позволит сделать вкусный и полезный бургер максимально быстро.

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