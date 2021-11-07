Украинская блогерша Алина Шаманская (Ханумак) поделилась простым и быстрым рецептом вкусного американского печенья с M&M’s.
Алина отметила, что печенье выглядит как из дорого магазина — красивое, хрустящее и вкусное.
Пошаговый рецепт печенья с M&M’s — далее в материале.
Ингредиенты:
- масло — 130 г;
- сахар — 180 г;
- мука — 300-400 г;
- M&M’s — большая упаковка;
- разрыхлитель — чайная ложка;
- щепотка соли;
- куриное яйцо;
- ванильный сахар — 0,5 чайной ложки.
Способ приготовления:
- Взбить сахар вместе с маслом.
- Добавляем яйцо, соль, ваниль и сбиваем все вместе.
- В муку добавляем разрыхлитель и просеиваем ее в масляную массу постепенно.
- Разогреваем духовку до 170-190 градусов.
- Формируем печенье и отправляем в духовку на 10-15 минут.
Перед лепкой печенья Алина рекомендует смазать руки маслом.
— Готовятся очень быстро. Надо следить постоянно, чтобы не пригорели, — отметила блогер.
Также она советует готовить данное печенье с детками, поскольку это сближает и развивает.
Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом печенья из Игры в кальмара. Приготовление корейского лакомства достаточное простое и быстрое.
Из ингредиентов понадобится лишь сахар и соль. Пошаговый и детальный способ приготовления — читайте на Фактах ICTV.