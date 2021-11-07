Украинская блогерша Алина Шаманская (Ханумак) поделилась простым и быстрым рецептом вкусного американского печенья с M&M’s.

Алина отметила, что печенье выглядит как из дорого магазина — красивое, хрустящее и вкусное.

Пошаговый рецепт печенья с M&M’s — далее в материале.

Ингредиенты:

масло — 130 г;

сахар — 180 г;

мука — 300-400 г;

M&M’s — большая упаковка;

разрыхлитель — чайная ложка;

щепотка соли;

куриное яйцо;

ванильный сахар — 0,5 чайной ложки.

Способ приготовления:

Взбить сахар вместе с маслом. Добавляем яйцо, соль, ваниль и сбиваем все вместе. В муку добавляем разрыхлитель и просеиваем ее в масляную массу постепенно. Разогреваем духовку до 170-190 градусов. Формируем печенье и отправляем в духовку на 10-15 минут.

Перед лепкой печенья Алина рекомендует смазать руки маслом.

— Готовятся очень быстро. Надо следить постоянно, чтобы не пригорели, — отметила блогер.

Также она советует готовить данное печенье с детками, поскольку это сближает и развивает.

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом печенья из Игры в кальмара. Приготовление корейского лакомства достаточное простое и быстрое.

Из ингредиентов понадобится лишь сахар и соль. Пошаговый и детальный способ приготовления — читайте на Фактах ICTV.