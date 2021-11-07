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Красивое, хрустящее и вкусное: рецепт печенья с M&M’s

7 ноября 2021, 08:00 Каріна Зуєва
Красивое, хрустящее и вкусное: рецепт печенья с M&M’s

Украинская блогерша Алина Шаманская (Ханумак) поделилась простым и быстрым рецептом вкусного американского печенья с M&M’s.

Алина отметила, что печенье выглядит как из дорого магазина — красивое, хрустящее и вкусное.

Пошаговый рецепт печенья с M&M’s — далее в материале.

Ингредиенты:

  • масло — 130 г;
  • сахар — 180 г;
  • мука — 300-400 г;
  • M&M’s — большая упаковка;
  • разрыхлитель — чайная ложка;
  • щепотка соли;
  • куриное яйцо;
  • ванильный сахар — 0,5 чайной ложки.

 

Способ приготовления:

  1. Взбить сахар вместе с маслом.
  2. Добавляем яйцо, соль, ваниль и сбиваем все вместе.
  3. В муку добавляем разрыхлитель и просеиваем ее в масляную массу постепенно.
  4.  Разогреваем духовку до 170-190 градусов.
  5. Формируем печенье и отправляем в духовку на 10-15 минут.

Перед лепкой печенья Алина рекомендует смазать руки маслом.

— Готовятся очень быстро. Надо следить постоянно, чтобы не пригорели, — отметила блогер.

Также она советует готовить данное печенье с детками, поскольку это сближает и развивает.

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом печенья из Игры в кальмара. Приготовление корейского лакомства достаточное простое и быстрое.

Из ингредиентов понадобится лишь сахар и соль. Пошаговый и детальный способ приготовления — читайте на Фактах ICTV.

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