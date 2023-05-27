Яскраві листочки приваблюють своєю зеленню, а цікава назва пробуджує фантазію. Заміокулькас, який ще у народі називають Доларовим деревом, є досить непростою кімнатною рослиною, яка потребує спеціального догляду. Тож часто стається так, що доводиться засмучуватися через пожовкле листя або в’ялий вигляд. Як врятувати Доларове дерево та все про догляд Заміокулькаса – читайте на Фактах ICTV.

Тож, що робити, якщо у Заміокулькаса в’яне та жовтіє листя та як врятувати Доларове дерево – Фактам ICTV розповів експерт з рослин Ліліана Лавринець.

Чому у Заміокулькаса жовтіє листя

Догляд Заміокулькаса – непроста справа, тут важливо врахувати багато моментів та нюансів. Тож на прикладі головних проблем, з якими стикаються господарі цієї рослини, розповімо про основні правила догляду за Доларовим деревом.

Листя сохне через перелив, або навпаки через недостатню кількість води. Ознаками того, що вазон недостатньо поливається є зморщування стовбуру та пожовкле листя. А про те, що ви переливаєте Заміокулькас вам скаже не лише жовте листя, а й нахил рослини у будь-який з боків. Це стається через те, що від частих переливів починає підгнивати корінь.

Ще не варто забувати про вік рослини, Доларове дерево, як всі інші вазони, може старіти. Тож листочки, які вже виконали свою функцію, починають жовтіти і у результаті опадають. І це є нормою.

– Саме такий процес зображено на моєму фото. Він у мене старенький, Заміокулькас зі Спатифіллумом були у нашому будинку одні із перших, тобто їм по 10 років, це дуже багато для вазона. Коли у Спатифіллума це нормальний процес, коли одні листки сохнуть, тобто відмирають, а нові з’являються, то у Заміокулькаса весь час ростуть нові стебла із листочками, а потім через декілька років відмирають старі. Ось у мене цей процес починається через 10 років існування цього вазона, – додає експерт.

Чому в’яне Заміокулькас

Заміокулькас може вʼянути через неправильний догляд – високу вологість або неправильне розміщення рослини. Так, Лавринець розповідає про свій досвід, коли поставила рослину недалеко від батареї, а потім побачивши жовте листя, перенесла рослину до зволожувача.

– Ще літом я виростила Заміокулькас із щепки. Він близько одного року ріс у ґрунті і було все добре. Але раптом почав різко в’янути через те, що він стояв недалеко від батареї, а потім я його поставила біля зволожувача. Вирішила подивитися на корінь, а там все згнило. Просто не було чого рятувати і мені довелось його викинути, – розповідає експерт.

Як врятувати Доларове дерево

Головними причинами, через які доводиться рятувати Заміокулькас – це перелив.

– Якщо все ж таки так сталось і ви перелили вазон. Що робити? Головне не панікуйте, не треба пробувати дістати воду звіди, або ставити біля батареї, це категорично заборонено. Просто дайте йому час, за один перелив коріння не згниє, повірте мені. Краще пропустити один полив, щоб вазон добре просушився, – каже Лавринець.

Коли ж вазон підсохне, то відновіть полив. І головне не давайте живлення під час переливу, воно ніяк не допоможе Заміокулькасу а тільки нашкодить.

Ще однією причиною, через яку доводиться рятувати Доларове дерево є опіки, які утвоюються від прямих сонячних променів. І варто зазначити, що вони не лікуються.

Просто Заміокулькас любить світлі, але не надто сонячні місця у будинку.

– От, наприклад, про опіки, це цікава інформація, бо часто вони з’являються у Заміокулькаса, а власники навіть не знають що це саме вони. Із опіком вазон функціонує так, як і до того, але перестає розвиватись, починає набувати такого коричневого забарвлення, – розповідає знавець рослин.

Тоді варто заглянути у коріння – можливо буде шанс врятувати Доларове дерево.

Експерт зауважує, якщо побачите, що коріння все ж таки підгниває, то потрібно видалити уражені його частини, а зріз обов’язково обробити або перетертим активованим вугіллям, або перекисом водню. А після цього вже приступати до пересадки вазону в інший ґрунт.

– Але, якщо все ж таки верх нормальний, а коріння вже трошки підгнило, тоді беремо всі нормальні частини рослини, де є стебло, листочки та обрізаємо. І оцю здорову частину ми ставимо у воду, вона пускає коріння, і після цього знову садимо у новий вазон. Головне побачити той момент, аби не було запізно. Адже коли починає зморщуватися саме стебло, то вже нічого не можна зробити, адже найголовніше корінь. Оскільки все функціонування рослини йде від коріння, – додає Лавринець.

Доларове дерево: прикмети

З доларовим деревом пов’язано багато прикмет. Найголовніші з них кажуть, якщо Заміокулькас є у домі, то у господаря має бути добре фінансове положення.

Також подейкують, якщо Доларове дерево зацвіте, то його господиня вийде заміж. Але варто зазначити, що Заміокулькас цвіте дуже рідко, це стається один раз на 50 вазонів.

– До речі, щоб зацвів Заміокулькас, повинно бути дуже багато сприятливих чинників навколо нього. Ось, наприклад, у мене він живе вже 10 років і ще жодного разу не цвів. Він має стояти на світлому місці, але не на сонячному. Таке місце важко знайти у будинку, я по собі знаю. Він у мене стоїть під вікном, а зверху на нього світить світло і все одно трохи обпікає листя та стеблі. Тож повинно бути включено правильний полив, оприскування, все, щоб йому допомогти, щоб були ідеальні умови, – каже Лавринець.

Парам квітки Заміокулькаса пророкують швидке поповнення родини, а кар’єристам – удачу на професійній ниві.

Рослина, яка раптово загинула, попереджає про фінансові труднощі.