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Дешево и вкусно: рецепт начинки из курицы для блинов от Якутова

10 февраля 2022, 12:43
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Дешево и вкусно: рецепт начинки из курицы для блинов от Якутова
Источник: Depositphotos

Приготовление блинов — это только полдела, ведь для них еще стоит сделать вкусную начинку. Если кто-то предпочитает сладкое наполнение, то другие — соленое.

Шеф-повар и эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом простой и вкусной начинки для блинов из курицы.

— Если начинка для блинов только из курицы, она выходит очень скучной. А я люблю ярко выраженные вкусы. Поэтому всегда добавляю рубленую печень. Мне нравится, когда соленую начинку подают со сладковатыми блинами. И вам рекомендую так попробовать, — рассказывает Алекс Якутов.

Ингридиенты:

  • Куриная печень – 100 г;
  • Сердца – 100 г;
  • Куриные бедра – 3 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Укроп – 5 г;
  • Петрушка – 5 г;
  • Сливочное масло – 50 г.
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Способ приготовления: 

  1. Субпродукты хорошенько промываем и просушиваем.
  2. Ставим сковороду на огонь и нагреваем ее. Обжариваем в сливочном масле отдельно печень и отдельно сердце до готовности.
  3. Сердце и печень мелко рубим ножом, смешиваем. Добавляем нарезанные петрушку и укроп. Хорошо перемешиваем. Солим, перчим по вкусу.
  4. Бедра запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут. Время и температура запекания могут отличаться в зависимости от духовки.
  5. Мясо отделяем от костей, мелко нарезаем и перемешиваем с субпродуктами.
  6. Лук очищаем, мелко нарезаем. Морковь натираем на крупной терке. Обжариваем их на сковороде.
  7. Добавляем к мясу и хорошо перемешиваем.
  8. В теплую начинку добавляем сливочное масло для сочности. По желанию можно добавить немного сливок.

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Кулінарні рецепти , Рецепт
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