Приготовление блинов — это только полдела, ведь для них еще стоит сделать вкусную начинку. Если кто-то предпочитает сладкое наполнение, то другие — соленое.

Шеф-повар и эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом простой и вкусной начинки для блинов из курицы.

— Если начинка для блинов только из курицы, она выходит очень скучной. А я люблю ярко выраженные вкусы. Поэтому всегда добавляю рубленую печень. Мне нравится, когда соленую начинку подают со сладковатыми блинами. И вам рекомендую так попробовать, — рассказывает Алекс Якутов.

Ингридиенты:

Куриная печень – 100 г;

Сердца – 100 г;

Куриные бедра – 3 шт.

Луковица – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Укроп – 5 г;

Петрушка – 5 г;

Сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления: