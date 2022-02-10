Приготовление блинов — это только полдела, ведь для них еще стоит сделать вкусную начинку. Если кто-то предпочитает сладкое наполнение, то другие — соленое.
Шеф-повар и эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом простой и вкусной начинки для блинов из курицы.
— Если начинка для блинов только из курицы, она выходит очень скучной. А я люблю ярко выраженные вкусы. Поэтому всегда добавляю рубленую печень. Мне нравится, когда соленую начинку подают со сладковатыми блинами. И вам рекомендую так попробовать, — рассказывает Алекс Якутов.
Ингридиенты:
- Куриная печень – 100 г;
- Сердца – 100 г;
- Куриные бедра – 3 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Укроп – 5 г;
- Петрушка – 5 г;
- Сливочное масло – 50 г.
Способ приготовления:
- Субпродукты хорошенько промываем и просушиваем.
- Ставим сковороду на огонь и нагреваем ее. Обжариваем в сливочном масле отдельно печень и отдельно сердце до готовности.
- Сердце и печень мелко рубим ножом, смешиваем. Добавляем нарезанные петрушку и укроп. Хорошо перемешиваем. Солим, перчим по вкусу.
- Бедра запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут. Время и температура запекания могут отличаться в зависимости от духовки.
- Мясо отделяем от костей, мелко нарезаем и перемешиваем с субпродуктами.
- Лук очищаем, мелко нарезаем. Морковь натираем на крупной терке. Обжариваем их на сковороде.
- Добавляем к мясу и хорошо перемешиваем.
- В теплую начинку добавляем сливочное масло для сочности. По желанию можно добавить немного сливок.