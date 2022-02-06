Рецепт млинців на сироватці доволі простий та не вимагає багато часу, тому цю страву можна готувати ледь не щодня на сніданок.

Рецептом млинців на сироватці поділився ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко.

– Якщо ви любите млинці, то не обов’язково чекати якогось особливого приводу для того, щоб їх приготувати – готуйте їх хоч щодня. Адже це дуже просто і дає прекрасну можливість для творчості з різноманітним наповненням, – зазначив Клопотенко.

Інгредієнти:

Сироватка – 500 мл;

Борошно – 250 г;

Яйце – 3 шт.;

Цукор – 1 ст.л.;

Сіль – дрібка;

Соняшникова олія – 2 ст.л.

Спосіб приготування: