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Мінімум часу та зусиль: рецепт млинців на сироватці від Клопотенка

6 Лютого 2022, 19:08
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Мінімум часу та зусиль: рецепт млинців на сироватці від Клопотенка
Джерело: Depositphotos

Рецепт млинців на сироватці доволі простий та не вимагає багато часу, тому цю страву можна готувати ледь не щодня на сніданок.

Рецептом млинців на сироватці поділився ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко.

– Якщо ви любите млинці, то не обов’язково чекати якогось особливого приводу для того, щоб їх приготувати – готуйте їх хоч щодня. Адже це дуже просто і дає прекрасну можливість для творчості з різноманітним наповненням, – зазначив Клопотенко.

Інгредієнти:

  • Сироватка – 500 мл;
  • Борошно – 250 г;
  • Яйце – 3 шт.;
  • Цукор – 1 ст.л.;
  • Сіль – дрібка;
  • Соняшникова олія – 2 ст.л.

Спосіб приготування: 

  • Спочатку розбиваємо три яйця в миску, додаємо одну столову ложку цукру та дрібку солі. Цю суміш потрібно перемішати, але не збивати.
  • Наступною до суміші додайте сироватку та перемішайте однорідної маси.
  • Далі до миски варто засипати попередньо просіяне борошно. Зауважте, що додавати потрібно маленькими порціями, постійно перемішуючи вінчиком. В результаті у вас має утворитися однорідне тісто.
  • Наостанок до тіста додаємо соняшникову олію та перемішуємо.
  • Обсмажувати млинці потрібно на середньому вогні на пательні з антипригарним покриттям. Обсмажувати достатньо по 1-2 хвилині з кожного боку.

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Теги
Євген Клопотенко , Кулінарні рецепти , Рецепт
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