Рецепт млинців на сироватці доволі простий та не вимагає багато часу, тому цю страву можна готувати ледь не щодня на сніданок.
Рецептом млинців на сироватці поділився ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко.
– Якщо ви любите млинці, то не обов’язково чекати якогось особливого приводу для того, щоб їх приготувати – готуйте їх хоч щодня. Адже це дуже просто і дає прекрасну можливість для творчості з різноманітним наповненням, – зазначив Клопотенко.
Інгредієнти:
- Сироватка – 500 мл;
- Борошно – 250 г;
- Яйце – 3 шт.;
- Цукор – 1 ст.л.;
- Сіль – дрібка;
- Соняшникова олія – 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Спочатку розбиваємо три яйця в миску, додаємо одну столову ложку цукру та дрібку солі. Цю суміш потрібно перемішати, але не збивати.
- Наступною до суміші додайте сироватку та перемішайте однорідної маси.
- Далі до миски варто засипати попередньо просіяне борошно. Зауважте, що додавати потрібно маленькими порціями, постійно перемішуючи вінчиком. В результаті у вас має утворитися однорідне тісто.
- Наостанок до тіста додаємо соняшникову олію та перемішуємо.
- Обсмажувати млинці потрібно на середньому вогні на пательні з антипригарним покриттям. Обсмажувати достатньо по 1-2 хвилині з кожного боку.