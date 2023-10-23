До початку стабільних морозів досвідчені городники встигають посадити часник. Тоді від середини липня до початку серпня можна буде збирати врожай. Щоби сходи були щедрими та здоровими, варто врахувати правила обробки часнику перед висадкою, які Факти ICTV зібрали у цьому матеріалі.

Навіщо обробляти часник перед посадкою

Це робиться для того, аби запобігти бактеріозу. Ця хвороба дуже часто вражає необроблені зубчики не лише під час розмноження, а й зберігання. Саме тому звертайте увагу на появу плямок коричневого кольору та прозорість зубчиків. Готуючись до посадки восени, вибирайте лише гарні та здорові, і неодмінно обробіть їх.

Чим обробити часник перед посадкою

Існує чимало варіантів для обробки зубчиків, які ви готуєте для посадки. Можна обрати народні засоби або ж спеціалізовані. Розглянемо усі по черзі.

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Фітоспорин

Дачникам цей препарат добре знайомий. Його призначення – боротьба з різноманітними грибками. Придбати його можна у спеціалізованих магазинах чи відділах. До нього йде інструкція, за якою готується розчин. Відтак, на один літр води додаємо чайну ложку готового розчину, занурюємо туди на 15 хв зубчики часнику. Після цього беремося висаджувати.

Мідний купорос

Цей засіб городники використовують десятиліттями з тією ж метою, що і фітоспорин. На літр води розчиняємо столову ложку порошку без гірки, і розчин готовий. Голівка часнику має полежати там десь 5 хв, після чого зубчикам стають не страшні грибки та інфекції.

Марганцівка

Знайти її не так просто, та і рецепт буде потрібний. Проте, якщо вдома у вас лишилися запаси від старих часів, коли марганцівка вільно продавалася у порошках, то можете застосувати їх для створення чудодійного розчину. На 5 хв занурюєте зубчики у насичену рожеву рідину, і можна йти на город.

Соляний розчин

Сіль, на щастя, знайти можна в будь-якому продовольчому магазині. До того ж, такий спосіб обробки доволі бюджетний. На літр води розводите 100 г солі, чекаєте дві години, щоби розчин настоявся, відтак обробляєте голівку часнику. Є ще інший рецепт, згідно з яким на літр води йде лише неповна столова ложка солі. Тоді настоювати треба лише 5 хв. Дачники з досвідом радять потримати там зубці мінімум пів години, потім просушити і висаджувати.

Куркума

В багатьох на кухні є не лише сіль, а й ця жовтогаряча спеція. Її добре додавати не лише в плов. Змішуєте столову ложку куркуми з пів літра горілки та літром води, і занурюєте туди часник. Проте, особливо бюджетним цей засіб не назвеш.

Фармайод

На літр води розводите 30 мл препарату, та будьте готові, що тримати зубчики у такому розчині доведеться від одного до пʼяти днів.

Зеленка

Можна застосувати чистий розчин або розвести навпіл – у рівних пропорціях з водою. Тримати в такій цілющій настоянці часник можна не більше двох днів, інакше препарат простимулює ріст кореневої системи, що для озимої посадки не потрібно.

Бактоген

Дотримуйтеся того самого правила, що і при зеленці – 48 год на занурення, не більше, інакше коренева система сильно активізується.

Перекис водню

Обирайте розчин із концентрацією у 3%, тримайте в ньому часник 1-5 днів.

Хлогексидин

Знезаражувальні якості йього препарату не викликають сумнівів. Берете в аптеці 0,05% розчин і просто занурюєте до нього зубчики на 1-5 днів.

Якщо хочете дізнатися, як правильно зберігати часник, то у пригоді вам стануть ось ці корисні поради.