До начала стабильных морозов опытные огородники успевают посадить чеснок. Тогда с середины июля до начала августа можно будет собирать урожай. Чтобы всходы были щедрыми и здоровыми, следует учесть правила обработки чеснока перед высадкой, которые Факты ICTV собрали в этом материале.

Зачем обрабатывать чеснок перед посадкой

Это делается для того, чтобы предотвратить бактериоз. Эта болезнь очень часто поражает необработанные зубчики не только во время размножения, но и хранения. Именно поэтому обращайте внимание на появление пятен коричневого цвета и прозрачность зубчиков. Готовясь к посадке осенью, выбирайте только хорошие и здоровые, и непременно обработайте их.

Чем обработать чеснок перед посадкой

Существует немало вариантов для обработки зубчиков, которые вы готовите для посадки. Можно выбрать народные средства или специализированные. Рассмотрим все по порядку.

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Фитоспорин

Дачникам этот препарат хорошо знаком. Его назначение — борьба с различными грибками. Приобрести его можно в специализированных магазинах или отделах. К нему идет инструкция, по которой готовится раствор. Поэтому на один литр воды добавляем чайную ложку готового раствора, погружаем туда на 15 минут зубчики чеснока. После этого беремся высаживать.

Медный купорос

Это средство огородники используют десятилетиями с той же целью, что и фитоспорин. На литр воды растворяем столовую ложку порошка без горки, и раствор готов. Головка чеснока должна полежать там где-то 5 минут, после чего зубчикам становятся не страшны грибки и инфекции.

Марганцовка

Найти ее не так просто, да и рецепт потребуется. Но, если дома у вас остались запасы от старых времен, когда марганцовка свободно продавалась в порошках, то можете применить их для создания чудодейственного раствора. На 5 минут погружаете зубчики в насыщенную розовую жидкость, и можно идти на огород.

Соляной раствор

Соль, к счастью, найти можно в любом продовольственном магазине. К тому же, такой способ обработки довольно бюджетный. На литр воды разводите 100 г соли, ждете два часа, чтобы раствор настоялся, затем обрабатываете головку чеснока. Есть еще другой рецепт, согласно которому на литр воды идет лишь неполная столовая ложка соли. Тогда настаивать надо всего 5 минут. Дачники с опытом советуют подержать там зубцы минимум полчаса, затем просушить и высаживать.

Куркума

У многих на кухне есть не только соль, но и эта оранжевая специя. Ее хорошо добавлять не только в плов. Смешиваете столовую ложку куркумы с поллитром водки и литром воды, и погружаете туда чеснок. Однако, особо бюджетным это средство не назовешь.

Фармайод

На литр воды разводите 30 мл препарата, и будьте готовы, что держать зубчики в таком растворе придется от одного до пяти дней.

Зеленка

Можно применить чистый раствор или развести пополам — в равных пропорциях с водой. Держать в такой целебной настойке чеснок можно не более двух дней, иначе препарат простимулирует рост корневой системы, что для озимой посадки не нужно.

Бактоген

Придерживайтесь того же правила, что и при зеленке — 48 часов на погружение, не более, иначе корневая система сильно активизируется.

Перекись водорода

Выбирайте раствор с концентрацией в 3%, держите в нем чеснок 1-5 дней.

Хлогексидин

Обеззараживающие качества этого препарата не вызывают сомнений. Берете в аптеке 0,05% раствор и просто погружаете в него зубчики на 1-5 дней.

Если хотите узнать, как правильно хранить чеснок, то вам пригодятся вот эти полезные советы.