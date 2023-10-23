До начала стабильных морозов опытные огородники успевают посадить чеснок. Тогда с середины июля до начала августа можно будет собирать урожай. Чтобы всходы были щедрыми и здоровыми, следует учесть правила обработки чеснока перед высадкой, которые Факты ICTV собрали в этом материале.
Зачем обрабатывать чеснок перед посадкой
Это делается для того, чтобы предотвратить бактериоз. Эта болезнь очень часто поражает необработанные зубчики не только во время размножения, но и хранения. Именно поэтому обращайте внимание на появление пятен коричневого цвета и прозрачность зубчиков. Готовясь к посадке осенью, выбирайте только хорошие и здоровые, и непременно обработайте их.
Чем обработать чеснок перед посадкой
Существует немало вариантов для обработки зубчиков, которые вы готовите для посадки. Можно выбрать народные средства или специализированные. Рассмотрим все по порядку.
- Фитоспорин
Дачникам этот препарат хорошо знаком. Его назначение — борьба с различными грибками. Приобрести его можно в специализированных магазинах или отделах. К нему идет инструкция, по которой готовится раствор. Поэтому на один литр воды добавляем чайную ложку готового раствора, погружаем туда на 15 минут зубчики чеснока. После этого беремся высаживать.
- Медный купорос
Это средство огородники используют десятилетиями с той же целью, что и фитоспорин. На литр воды растворяем столовую ложку порошка без горки, и раствор готов. Головка чеснока должна полежать там где-то 5 минут, после чего зубчикам становятся не страшны грибки и инфекции.
- Марганцовка
Найти ее не так просто, да и рецепт потребуется. Но, если дома у вас остались запасы от старых времен, когда марганцовка свободно продавалась в порошках, то можете применить их для создания чудодейственного раствора. На 5 минут погружаете зубчики в насыщенную розовую жидкость, и можно идти на огород.
- Соляной раствор
Соль, к счастью, найти можно в любом продовольственном магазине. К тому же, такой способ обработки довольно бюджетный. На литр воды разводите 100 г соли, ждете два часа, чтобы раствор настоялся, затем обрабатываете головку чеснока. Есть еще другой рецепт, согласно которому на литр воды идет лишь неполная столовая ложка соли. Тогда настаивать надо всего 5 минут. Дачники с опытом советуют подержать там зубцы минимум полчаса, затем просушить и высаживать.
- Куркума
У многих на кухне есть не только соль, но и эта оранжевая специя. Ее хорошо добавлять не только в плов. Смешиваете столовую ложку куркумы с поллитром водки и литром воды, и погружаете туда чеснок. Однако, особо бюджетным это средство не назовешь.
- Фармайод
На литр воды разводите 30 мл препарата, и будьте готовы, что держать зубчики в таком растворе придется от одного до пяти дней.
- Зеленка
Можно применить чистый раствор или развести пополам — в равных пропорциях с водой. Держать в такой целебной настойке чеснок можно не более двух дней, иначе препарат простимулирует рост корневой системы, что для озимой посадки не нужно.
- Бактоген
Придерживайтесь того же правила, что и при зеленке — 48 часов на погружение, не более, иначе корневая система сильно активизируется.
- Перекись водорода
Выбирайте раствор с концентрацией в 3%, держите в нем чеснок 1-5 дней.
- Хлогексидин
Обеззараживающие качества этого препарата не вызывают сомнений. Берете в аптеке 0,05% раствор и просто погружаете в него зубчики на 1-5 дней.
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