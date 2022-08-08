як зберігати часник

Як зберігати головку часнику

Якщо у вас є неочищена головка часнику, яка ще ціла, не кладіть її в холодильник — вона почне проростати протягом кількох днів. Просто зберігайте в прохолодному (від 60 до 65 градусів), слабо освітленому місці з циркуляцією повітря. Не варто класти часник у герметичний контейнер, інакше він почне гнити. Поліетиленові пакети теж не годяться — вони затримують вологу, що прискорює гниття часнику. Замість цього скористайтеся сітчастими пакетами або паперовими обгортками. При правильному зберіганні ціла головка часнику може зберігатися до шести місяців.