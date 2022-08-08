як зберігати часник

Часник – продукт, який є майже в кожній кухонній коморі. Цей гострий пікантний інгредієнт додає смаку будь-якій страві – як м’ясу, так і гарнірам. Крім того, складно знайти людину, яка відмовилася б від шматочка хліба з часниковим сиром. А із зайвих зубчиків завжди можна приготувати універсальну приправу – часниковий айолі.
З огляду на те, як часто його використовують, варто знати, як правильно зберігати часник.
Як зберігати головку часнику
Якщо у вас є неочищена головка часнику, яка ще ціла, не кладіть її в холодильник — вона почне проростати протягом кількох днів. Просто зберігайте в прохолодному (від 60 до 65 градусів), слабо освітленому місці з циркуляцією повітря. Не варто класти часник у герметичний контейнер, інакше він почне гнити. Поліетиленові пакети теж не годяться — вони затримують вологу, що прискорює гниття часнику. Замість цього скористайтеся сітчастими пакетами або паперовими обгортками. При правильному зберіганні ціла головка часнику може зберігатися до шести місяців.
Як зберігати неочищені зубчики часнику
Як тільки ви розіб'єте головку часнику, термін її зберігання починає зменшуватися. Неочищені окремі зубчики часнику можуть зберігатися два-три тижні, залежно від того, наскільки свіжим був часник, коли ви його купували. Зберігають неочищені зубчики часнику так само, як і неочищену головку.
Як зберігати очищені зубчики часнику
Очищені окремі зубчики часнику слід використовувати якнайшвидше або зберігати в холодильнику приблизно тиждень або менше. Покладіть їх у герметичний контейнер для зберігання продуктів, щоб уникнути запаху часнику у вашому холодильнику! Ви також можете зробити те ж саме з додатково подрібненим часником.