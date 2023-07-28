Прати дитячі речі разом з одягом дорослих не можна. Попереджаємо про це одразу, адже причин є кілька. Вони стосуються як здоров’я малюка, так і чистоти самих речей.

Щоб у вас не було жодних сумнівів, Факти Life поспілкувалися з педіатром, дитячим інфекціоністом Анною Гриценко, яка дала остаточну відповідь на те, чи можна прати дитячі речі разом з одягом дорослих.

– Дитячі речі не завжди потребують прання саме з хімічними засобами. Якщо це новонароджений малюк, то достатньо прополоскати речі у чистій воді, – зазначає педіатр.

Вона додала, що прання дитячих речей в купі з одягом дорослих може стати причиною інфікування малечі.

– Маленька дитина поки у візочку і не контактує більшою мірою з вулицею, тваринами та іншим, і її одяг менш інфікований. А ось дорослі контактують будь-де: у ліфті з інфікованою людиною, з тваринами на вулиці. Це зі свого боку підвищує інфікованість одягу дорослої людини, яка може передаватися на речі малюка у пральній машині, – розповідає спеціаліст.

За словами педіатра, прання дитячих речей хімічними засобами вимагає дотримання певних правил. Зокрема, йдеться про правильний вибір прального порошку, кондиціонера чи плямовивідника.

– Варто використовувати лише кондиціонер або плямовивідник з відповідним нульовим маркуванням, – каже Анна Гриценко.

Зазвичай на таких засобах вказують, що його можна використовувати з перших днів життя.

Педіатр також наголошує, що дитячі речі повинні пратися щонайменше за температури 60 градусів. А ось дорослий одяг вкрай часто заборонено прати за такої температури. Найчастіше це максимум 40 градусів.

Врахуйте, що менші температури прання можуть негативно вплинути на дитину через інфекції, які там лишаться. А неправильно підібрані засоби можуть викликати подразнення у малечі. Тому поставтесь до цього питання з відповідальністю.