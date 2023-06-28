Пральна машина – надійна помічниця для кожної господині. Проте з часом використання техніка зношується та починають зʼявлятися різноманітні проблеми.

Одна з найпоширеніших проблем – коли вода витікає з пральної машини через дверцята. Що робити, якщо під час прання вода витікає з машинки через дверцята – дізнавалися Факти ICTV.

Чому вода витікає з пральної машинки через дверцята

Найбільш поширеною причиною витоку води є пошкоджена гумова прокладка.

На дверцятах пральної машини розташований гумовий ущільнювач, який називається манжетою. Завдяки цьому ущільнювачу вода, що циркулює в барабані, не потрапляє назовні.

Але в деяких випадках манжета може не впоратися зі своїм функціоналом, відповідно, вода почне витікати.

Причин витоку води через манжету може бути декілька:

Між манжетою та дверцятами накопичився бруд – таким чином герметичність порушується, вода починає стікати на підлогу. Річ у тім, що шматочки бавовни, не розчинені мийним засобом, та інше сміття можуть призводити до витоку води через дверцята. У такому випадку вам необхідно ретельно почистити дверцята і манжету з внутрішнього боку.

Пошкодження – найчастіше відбувається через потрапляння стороннього гострого предмета в барабан разом з білизною.

Манжета зносилася – відбувається це через тривалий час використання пральної машини. Манжета втрачає свою герметичність та починає пропускати воду.

З першою причиною все зрозуміло – потрібно просто ретельно очистити дверцята і манжету з внутрішнього боку.

Якщо після очищення вода все одно витікає з машинки, варто перевірити манжету на наявність пошкоджень.

Щоб знайти дірки, зверніть увагу, з якої частини дверцят витікає вода: якщо рідина тече з-під дверцят, значить, дірку потрібно шукати на передній частині, а якщо протікає з-під ПМА – значить, пошкоджена внутрішня частина.

Щоб позбутися проблеми, необхідно замінити манжету або заклеїти її.

Заклеїти прокол можна гумовою латкою. Але під час встановлення манжети на місце латка має перебувати вгорі. Однак фахівці все ж радять замінювати гумовий ущільнювач, адже це набагато надійніше.

Якщо ж пошкоджень ви не знайшли, ймовірніше, манжета вже своє відслужила. У такому випадку потрібно її повністю замінити. На жаль, зробити це якісно в домашніх умовах не вийде, тому потрібно викликати майстра.

– Якщо ви не змогли самостійно знайти причину та вирішити проблему – обовʼязково звертайтесь у сервісний центр. Фахівці оглянуть машинку, знайдуть причини витоку води й усунуть проблему!