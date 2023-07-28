Стирать детские вещи вместе с одеждой взрослых нельзя. Предупреждаем об этом сразу, ведь на это причин несколько. Они касаются как здоровья малыша, так и чистоты самих вещей.

Чтобы у вас не было сомнений, Факты Life пообщались с педиатром, детским инфекционистом Анной Гриценко, которая дала окончательный ответ на то, можно ли стирать детские вещи вместе с одеждой взрослых.

— Детские вещи не всегда нуждаются в стирке именно с химическими средствами. Если это новорожденный малыш, достаточно прополоскать вещи в чистой воде, — отмечает педиатр.

Она добавила, что стирка детских вещей с одеждой взрослых может стать причиной инфицирования малышей.

— Маленький ребенок пока в коляске и не контактирует в большей степени с улицей, животными и прочим, и его одежда менее инфицирована. А вот взрослые контактируют где угодно: в лифте с инфицированным человеком, с животными на улице. Это со своей стороны повышает инфицированность одежды взрослого человека, которая может передаваться на вещи малыша в стиральной машине, – рассказывает специалист.

По словам педиатра, стирка детских вещей химическими средствами требует соблюдения определенных правил. В частности, речь идет о правильном выборе стирального порошка, кондиционера или пятновыводителя.

— Следует использовать только кондиционер или пятновыводитель с соответствующей нулевой маркировкой, — говорит Анна Гриценко.

Обычно на таких средствах указывают, что его можно использовать с первых дней жизни.

Педиатр также отмечает, что детские вещи должны стираться как минимум при 60 градусах. А вот взрослую одежду очень часто запрещено стирать при такой температуре. Чаще всего это максимум 40 градусов.

Учтите, что меньшие температуры стирки могут негативно повлиять на ребенка из-за инфекций, которые там останутся. А неправильно подобранные средства могут вызвать раздражение у малышей. Поэтому отнеситесь к этому вопросу с ответственностью.