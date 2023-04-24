Ворс, шерсть, волосся та всілякий бруд на одязі псує загальний зовнішній вигляд. Просто випрати речі недостатньо, адже навіть після пральної машинки на одязі залишається волосся чи шерсть від домашніх улюбленців.
Як прибрати волосся та залишки шерсті з одягу під час прання, читайте в нашому матеріалі.
Що допоможе прибрати волосся з речей під час прання
Волога гігієнічна серветка
Досвідчені господині точно знають про такий лайфхак. Аби позбутися зайвого волосся з одягу, необхідно покласти в барабан машинки разом із білизною вологу серветку.
Під час прання серветка збере з речей на себе дрібне сміття: шерсть, волосся, пух, ворсинки, нитки тощо. Річ у тім, що волокниста структура клаптика притягує та намотує на себе усі ці частинки.
Проте пхати у машинку будь-яку серветку теж не варто. Вона має бути щільною та під час розтягування не рватися.
Також не рекомендовано класти з одягом у барабан ароматизовані серветки, адже їхній запах може вбратися в білизну.
До речі, для досягнення ідеального результату, можна покласти не одну, а кілька гігієнічних серветок!
Кульки та диски
Їх теж потрібно покласти в барабан з одягом перед пранням. Вони виготовлені з пластику або силікону, а їхня особлива форма сприяє сплутуванню волосся.
Тобто під час прання, усе волосся з речей буде намотуватися на диск чи кульки. Також вони непогано справляються зі збором шерсті та ворсу в режимі полоскання.
Губка для миття посуду
Вона здатна притягнути до себе волосся та шерсть, крім того, губка не вбирає воду і пральний порошок.
Насправді губка для миття посуду вважається дуже делікатним способом, адже не псує речі. Але використовувати її буде ефективно лише за умови, що волосся не дуже багато на одязі.
Якщо не хочете класти в барабан губку, можна скористатися ще одним способом:
- намочіть губку;
- перед пранням розкладіть одяг і пройдіться губкою по ньому.
Гумові рукавички
Звичайні рукавички виготовляють з гуми або латексу, тому вони добре видаляють волосся, що прилипло до речей.
Сама процедура очищення доволі проста: надягніть рукавички, намочіть їх і починайте водити по одягу. Волога гума швидко та якісно збирає волосся й інше сміття.
Оцет
Цей спосіб допоможе позбутися шерсті домашніх улюбленців з одягу. Вам необхідно додати столовий оцет на етапі полоскання.
Кислота пом’якшить тканину та допоможе вивільнити шерсть, яка прилипла до речей. Проте будьте обережні з цим, не варто додавати надто багато оцту, адже це може негативно позначитися на пральній машинці.
Достатньо залити 120 мл столового оцту до відсіку машинки для ополіскувача й запустити звичайний режим прання.