Ворс, шерсть, волосся та всілякий бруд на одязі псує загальний зовнішній вигляд. Просто випрати речі недостатньо, адже навіть після пральної машинки на одязі залишається волосся чи шерсть від домашніх улюбленців.

Як прибрати волосся та залишки шерсті з одягу під час прання, читайте в нашому матеріалі.

Що допоможе прибрати волосся з речей під час прання

Волога гігієнічна серветка

Досвідчені господині точно знають про такий лайфхак. Аби позбутися зайвого волосся з одягу, необхідно покласти в барабан машинки разом із білизною вологу серветку.