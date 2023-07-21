Даже если регулярно ухаживать за мягкой мебелью, рано или поздно на ней все равно появятся пятна и различные загрязнения.

Кроме того, мягкая мебель накапливает пыль и неприятные запахи, поэтому время от времени стоит проводить генеральную очистку. Эффективным способом очистки дивана от грязи считается кислородный порошок.

Как почистить диван кислородным порошком — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

Что понадобится

Кислородный порошок — 1 ст.л

Кипяток — 500 мл.

Как чистить диван

Сначала растворите кислородный порошок в горячей воде и тщательно перемешайте смесь. Удобнее всего очищать диван из распылителя, поэтому перелейте туда раствор.

Чтобы бутылочку не покрутило от кипятка, оставьте воду с кислородным порошком немного остыть на 5-10 мин.

Нанесите достаточное количество раствора на пятна и другие загрязнения на диване и оставьте на 2-3 минуты, чтобы кислородный порошок начал действовать. Возьмите влажную тряпку и круговыми движениями как бы втирайте раствор в диван.

Затем вытрите поверхность дивана сухой тряпкой. Подождите, пока диван высохнет и тщательно осмотрите ткань. Если грязь осталась, повторите процедуру снова.

Кстати, если на месте очистки загрубела ткань, значит вы плохо очистили диван от раствора. Чтобы исправить ситуацию, потрите диван влажной, а затем сухой тряпкой.

Результат после очистки кислородным порошком вы заметите сразу — пятна, разводы и загрязнения исчезнут, а неприятный запах больше не будет вас беспокоить.