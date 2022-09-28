Окрім фізичної безпеки, з початком війни необхідно турбуватися щодо менш очевидних загроз. Наприклад – фейки в новинах, ІПСО ворога, а також шахрайські схеми.

Як підтримувати безпеку листування та захищатися від шахраїв під час війни, Факти ICTV розібралися разом із експертами Viber.

Цифрова безпека і листування під час війни

Варто з обережністю ставитися до повідомлень від незнайомих акаунтів. Навіть якщо ви довіряєте співрозмовнику – не відкривайте підозрілі посилання. Обліковий запис можуть зламати зловмисники.

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Крім цього, пам’ятайте про правила конфіденційності:

не пересилайте персональні документи та дані, особливо – малознайомим користувачам;

не надсилайте паролі від банківських карток, сайтів, пристроїв тощо;

захищайте ваші пристрої паролями, щоб їх не змогли розблокувати чужі.

Як убезпечити свої дані в месенджерах

Декілька простих налаштувань у популярних месенджерах Viber, Telegram та WhatsApp суттєво посилять безпеку акаунту.

Наскрізне шифрування

Його не треба вмикати, повідомлення кодуються за замовчуванням. Безпека листування забезпечується ключами шифрування, які зберігаються тільки на телефонах відправника та співрозмовника. У такому випадку повідомлення не залишаються на серверах месенджерів. Щоправда, у Telegram наскрізне шифрування не працює за замовчуванням – його можна активувати тільки в окремих чатах.

Повідомлення, що зникають

Це допоможе зберегти конфіденційність, якщо смартфон потрапить до рук зловмисників. Можна самому налаштувати час, через який повідомлення зникатимуть.

У Viber функція вмикається у налаштуваннях:

Зайдіть у приватний чат та натисніть на символ у вигляді годинника під рядком набору повідомлення. Встановіть бажаний таймер: 10 секунд, 1 хвилина, 1 година чи 1 день. По закінченню цього часу повідомлення зникне.

В Telegram функція вмикається інакше:

Натисніть на іконку контакту у приватному чаті, а потім – на три крапки у верхньому правому куті. Натисніть на функцію Автовидалення та оберіть необхідний час.

У WhatsApp:

Налаштування WhatsApp, а потім – Обліковий запис. У вкладці Конфіденційність треба обрати Автоматичний таймер повідомлень.

Статуси В мережі та Переглянуто

Їх налаштування дозволяє приховати інформацію щодо активності користувача. Це дозволяє покращити приватність листування.

У Viber:

У Налаштуваннях треба обрати Параметри, а потім – Конфіденційність. Параметри Переглянуто та В мережі можна сміливо вимикати.

В Telegram:

У Налаштуваннях натиснути Приватність і безпека; Обрати Відвідини та Стан у мережі, далі – Ніхто.

WhatsApp:

У Налаштуваннях потрібно знайти рядок Акаунт, а потім Приватність; Функцію Час відвідування потрібно вимкнути.

Обмеження на додавання в групи

Ворог може розповсюджувати ІПСО та/або фейки через спільноти та групи. Тому окрім використання перевірених джерел інформації, варто налаштувати список користувачів, які можуть додавати вас у групи.

Viber:

У Налаштуваннях натиснути Параметри та Конфіденційність; У функції Налаштування додавання в групи обрати один із варіантів, який підходить.

Telegram:

У Налаштуваннях обрати Приватність і безпека; Далі – Групи й канали та необхідний варіант.

WhatsApp:

У Налаштуваннях обрати Акаунт, а після – Конфіденційність. Далі натиснути на Групи та обрати варіант.

Двофакторна аутентифікація

Подвійна перевірка користувача дозволяє більш надійно ідентифікувати власника акаунта через встановлення ПІН-коду. Це дозволить убезпечити обліковий запис від зламу, якщо телефон потрапляє в руки незнайомців.

Для Viber:

У Налаштуваннях обрати Параметри, а потім – Конфіденційність. Далі треба натиснути на Двоетапну перевірку.

Для Telegram:

У налаштуваннях натиснути Приватність та безпека. Далі знайти Двоетапну перевірку.

Для WhatsApp:

Налаштування та Акаунт; Далі обрати Двоетапну перевірку.

Як розпізнати та вберегтися від кіберзлочинців

З початком бойових дій значно збільшилась кількість шахраїв в цифровому просторі. Злочинці користуються декількома схемами, щоб обікрати як тих, хто хоче допомогти, так і тих, хто сам потребує допомоги.

1. Фейкові грошові виплати від держави або волонтерських організацій. Зазвичай таку інформацію розповсюджують у месенджерах. Для отримання грошей необхідно перейти за небезпечним посиланням або поділитися власними даними. Зловмисники користуються приватною інформацією жертв для крадіжки коштів.

2. Присвоєння коштів, замасковані під збори на потреби ЗСУ. Злочинці активно прикриваються волонтерською діяльністю. Іноді вони навіть створюють сайти, присвячені вигаданим організаціям. Варто пересилати кошти тим волонтерам та організаціям, яким довіряєте.

3. Шахрайські схеми перевезення та евакуації. У таких випадках просять передоплату за транспортні послуги – після цього виконавець зникає. Варто бути обережними з незнайомими перевізниками.

4. Оренда житла, якого насправді не існує. Переселенці також можуть стати жертвами шахраїв. Аферисти часто просять аванс, а потім зникають. Варто перевіряти документи. Наприклад, право на власність.

5. Класична схема зі співробітником банку. Шахраї полюбляють представлятися співробітниками банків та випитувати у жертв дані карток. Ніколи не повідомляйте приватні дані стороннім особам.