Кроме физической безопасности, с началом войны необходимо беспокоиться о менее очевидных угрозах. Например – фейках в новостях, ИПСО врага, а также мошеннических схемах.

Как поддерживать безопасность переписки и защищаться от мошенников во время войны, Факты ICTV разобрались вместе с экспертами Viber.

Цифровая безопасность и переписка во время войны

Следует с осторожностью относиться к сообщениям от незнакомых аккаунтов. Даже если вы доверяете собеседнику – не открывайте подозрительные ссылки. Учетную запись могут взломать злоумышленники.

Сейчас смотрят

Кроме этого, следует помнить о правилах конфиденциальности:

не пересылайте персональные документы и данные, особенно малознакомым пользователям;

не отправляйте пароли от банковских карт, сайтов, устройств и т. д.;

защищайте свои устройства паролями, чтобы при попадании в чужие руки их не смогли разблокировать.

Как обезопасить свои данные с помощью настроек

Несколько простых настроек в популярных мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp существенно усилят безопасность аккаунта.

Сквозное шифрование

Его не нужно включать, сообщения кодируются по умолчанию. Безопасность переписки обеспечивается ключами шифрования, хранящимися только на телефонах отправителя и собеседника. В этом случае сообщения не остаются на серверах мессенджеров. Правда, у Telegram сквозное шифрование не работает по умолчанию — его можно активировать только в отдельных чатах.

Исчезающие сообщения

Это поможет сохранить конфиденциальность, если смартфон попадет в руки злоумышленников. Можно настроить время, через которое сообщения будут исчезать.

В Viber функция включается в настройках:

Зайдите в приватный чат и нажмите на символ в виде часов под строкой набора сообщения; Установите желаемый таймер: 10 секунд, 1 минуту, 1 час или 1 день. По истечении этого времени сообщение исчезнет.

В Telegram функция включается иначе:

Нажмите на иконку контакта в приватном чате, а затем – на три точки в верхнем правом углу; Нажмите функцию Автоудаление и выберите время.

В WhatsApp:

Настройка WhatsApp, а затем – Учетная запись; На вкладке Конфиденциальность выберите Автоматический таймер сообщений.

Статусы В сети и Просмотрено

Их настройка позволяет скрыть информацию об активности пользователя. Это позволяет улучшить конфиденциальность переписки.

В Viber:

В Настройках выберите Параметры, а затем — Конфиденциальность. Параметры Просмотр и В сети можно смело выключать.

В Telegram:

В Настройках нажмите Конфиденциальность и безопасность; Выберите Посещение и состояние в сети и далее Никто.

WhatsApp:

В Настройках нужно найти строку Аккаунт, а затем Конфиденциальность; Функцию Время посещения необходимо отключить.

Ограничение добавления в группы

Враг может распространять ИПСО и/или фейки через сообщества и группы. Поэтому, кроме использования проверенных источников информации, следует настроить список пользователей, которые могут добавлять вас в группы.

Viber:

В Настройках выберите Параметры и Конфиденциальность; В функции Настройки добавления в группы следует выбрать один из подходящих вариантов.

Telegram:

В Настройках нажмите Конфиденциальность и безопасность; Далее – Группы и каналы и выберите необходимый вариант.

WhatsApp:

В Настройках нужно выбрать Аккаунт, а после – Конфиденциальность; Далее следует нажать на Группы и выбрать вариант.

Двухфакторная аутентификация

Двойная проверка пользователя позволяет более надежно идентифицировать владельца аккаунта через установку ПИН-кода. Это позволит обезопасить аккаунт от взлома, если телефон попадает в руки незнакомцев.

Для Viber:

В Настройках выберите Параметры, а затем — Конфиденциальность; Далее нажмите на двухэтапную проверку.

Для Telegram:

Настройки и Конфиденциальность и безопасность; Далее найдите двухэтапную проверку.

Для WhatsApp:

Настройки и Аккаунт; Далее нажмите двухэтапную проверку.

Как распознать киберпреступников и уберечься от них

С началом боевых действий значительно увеличилось количество мошенников в цифровом пространстве. Преступники пользуются несколькими схемами, чтобы обокрасть как тех, кто хочет помочь, так и тех, кто сам нуждается в помощи.

1. Фейковые денежные выплаты от государства или волонтерских организаций. Обычно такую ​​информацию распространяют в мессенджерах. Для получения денег необходимо перейти по опасной ссылке или поделиться собственными данными. Злоумышленники пользуются частной информацией жертв для кражи средств.

2. Присвоение средств, замаскированных под сборы на нужды ВСУ. Преступники активно прикрываются волонтерской деятельностью. Иногда они даже создают сайты, посвященные вымышленным организациям. Следует пересылать средства тем волонтерам и организациям, которым вы доверяете.

3. Мошеннические схемы перевозки и эвакуации. В таких случаях просят предоплату за транспортные услуги – после этого исполнитель исчезает. Следует быть осторожными с незнакомыми перевозчиками.

4. Аренда несуществующего жилья. Переселенцы могут стать жертвами мошенников. Аферисты часто просят аванс, затем исчезают. Следует проверять документы. К примеру, право на собственность.

5. Классическая схема с сотрудником банка. Мошенники любят представляться сотрудниками банков и выпрашивать у жертв данные карты. Никогда не сообщайте личную информацию посторонним лицам.