Viber на сьогодні є одним із найпопулярніших месенджерів – мільйони людей щодня спілкуються, обмінюються новинами, фото, а також обговорюють те, що відбувається. Українці також активно користуються сервісом – за нинішніх умов дуже важливо підтримувати зв’язок зі своїми близькими, а також бути в курсі актуальних новин.

Однак Viber, як і будь-яка інша програма, має свої проблеми, з якими стикаються користувачі. Найпопулярніші недоліки можуть розізлити, але для таких випадків є способи їх вирішення.

Найпопулярніші проблеми Viber, і як їх вирішити – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Не працює функція дзвінків у Viber

Месенджер підтримує дзвінки за допомогою інтернету, так що доступ до бездротової мережі потрібно увімкнути. Якщо швидкість передачі даних слабка, можна підключитися до Wi-Fi.

Також функцію можна випадково вимкнути у налаштуваннях. Щоб перевірити це, потрібно знайти меню Налаштування в месенджері, а потім перейти до Дзвінки та повідомлення. У рядку Виклики Viber має стояти галочка. Після цього можна спробувати зателефонувати своїм знайомим чи близьким.

Viber не оновлюється

Також поширена проблема. У таких випадках необхідно почекати, адже оновлення не може прийти одночасно на смартфони мільйонів користувачів.

Сервіс також може не оновлюватись через малу кількість вільної пам’яті на смартфоні. Можна видалити непотрібні файли, документи, фото та музику, щоб звільнити місце для месенджера.

Viber не працює на Wi-Fi

Якщо мобільна мережа занадто слабка, на допомогу приходить домашня мережа. Щоправда, у деяких випадках месенджер не оновлюється і приймає повідомлення, приховуючи їх від користувача. Найчастіше таке відбувається через налаштування Viber, яке за умовчанням увімкнено.

Щоб її вимкнути, необхідно зайти в налаштування сервісу та знайти Політика сну Wi-Fi. При натисканні на рядок запропонують два варіанти – потрібно вибрати Завжди підключений. Після цього Viber працюватиме з Wi-Fi.

У цьому месенджері також можна створювати групи, щоб обговорювати з іншими користувачами різні теми та те, що відбувається. Наприклад, можна створити чат із членами сім’ї, або ж з друзями з хобі. Як у Viber створити групу для Android, iOS та Windows можна дізнатися на Фактах ICTV.