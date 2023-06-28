Поява чорних мух у квартирі для забобонних людей несе радість, тому що обіцяє багатство, а для вчених – тривогу, через хвороби, що переносяться цими комахами.

Гроші – річ хороша, але якщо хтось із домашніх через великих чорних мух підхопить холеру, то все багатство доведеться спустити на лікування.

Заради вашого спокою Факти Life підготували матеріал про те, звідки у квартирі беруться великі чорні мухи, а також, як їх позбутися.

Звідки беруться великі чорні мухи

Мухи можуть залетіти до будинку самостійно, якщо на вікнах немає москітних сіток. Складніше, коли мухи вже зробили кладку своїх личинок у вашому домі. Якщо в будинку завжди зберігається однакова температура та хороша вологість, то це чудове середовище для розмноження мух. Кладки вони роблять у затишних місцях, зокрема різноманітних щілинах. Також мухи можуть робити кладки в кімнатних рослинах, а якщо точніше, то в горщиках.

Мухи розмножуються досить масштабно, тому це може призвести до незручностей. Ба більше, ці комахи переносять низку небезпечних захворювань:

туберкульоз;

холера;

тифозна лихоманка;

кон’юнктивіт;

жовтяниця;

діарея;

дизентерія.

З’явилися великі чорні мухи – що робити

Якщо не хочеться вдаватися до хімікатів, скористайтеся народними методами.

Зробіть свій аерозоль на основі ефірних олій, запах яких дратує чорних мух. Ось список: базилік, евкаліпт, гвоздика, м’ята, лаванда. На літр води знадобиться 15-20 крапель. Цим розчином необхідно регулярно обприскувати приміщення. Комахи також бояться запаху горілки, але краще, щоб у вас вдома пахло лавандою, а не алкоголем.

Також можна розрізати цитрусові, наприклад, лимон, увіткнути гвоздику і розкласти по будинку. Але їх доведеться періодично міняти.

У мережі ще радять робити пастку з пляшки та м’ясного бульйону, але на практиці ви отримаєте неприємний запах і неестетичну пастку.

Як альтернатива – пастки з банки:

Візьміть скляну банку чи іншу посудину і налийте туди 100 мл оцту.

Потім додайте рідке мило та розбовтайте до піни.

Закрийте банку харчовою плівкою і зробіть прорізи, щоб туди могла пролізти муха.

Великі чорні мухи – способи позбутися

На ринку безліч пропозицій щодо боротьби з великими чорними мухами, а найбюджетніші – клейка стрічка (від 8 грн) та мухобійка (від 25 грн).

Однак, якщо хочеться щось зручніше і без розмазаних мух по стінці, доведеться доплатити. Можна придбати електронну мухобійку. Ціна питання від 180 до 1600 грн. Є також пастки та знищувачі для комах за 160-400 грн.

Ще є фумігатори від комах. Вартість становить від 80 до 300 грн.

Аерозолі від мух коштують від 65 до 300 грн. Однак під час їхнього використання варто уважно читати інструкцію, багато з них несуть небезпеку і для людини, оскільки найчастіше зроблені на основі дихлофосу. Після застосування потрібно провітрити приміщення та провести вологе прибирання.

Профілактика появи великих чорних мух у квартирі: