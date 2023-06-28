Поява чорних мух у квартирі для забобонних людей несе радість, тому що обіцяє багатство, а для вчених – тривогу, через хвороби, що переносяться цими комахами.
Гроші – річ хороша, але якщо хтось із домашніх через великих чорних мух підхопить холеру, то все багатство доведеться спустити на лікування.
Заради вашого спокою Факти Life підготували матеріал про те, звідки у квартирі беруться великі чорні мухи, а також, як їх позбутися.
Звідки беруться великі чорні мухи
Мухи можуть залетіти до будинку самостійно, якщо на вікнах немає москітних сіток. Складніше, коли мухи вже зробили кладку своїх личинок у вашому домі. Якщо в будинку завжди зберігається однакова температура та хороша вологість, то це чудове середовище для розмноження мух. Кладки вони роблять у затишних місцях, зокрема різноманітних щілинах. Також мухи можуть робити кладки в кімнатних рослинах, а якщо точніше, то в горщиках.
Мухи розмножуються досить масштабно, тому це може призвести до незручностей. Ба більше, ці комахи переносять низку небезпечних захворювань:
- туберкульоз;
- холера;
- тифозна лихоманка;
- кон’юнктивіт;
- жовтяниця;
- діарея;
- дизентерія.
З’явилися великі чорні мухи – що робити
Якщо не хочеться вдаватися до хімікатів, скористайтеся народними методами.
Зробіть свій аерозоль на основі ефірних олій, запах яких дратує чорних мух. Ось список: базилік, евкаліпт, гвоздика, м’ята, лаванда. На літр води знадобиться 15-20 крапель. Цим розчином необхідно регулярно обприскувати приміщення. Комахи також бояться запаху горілки, але краще, щоб у вас вдома пахло лавандою, а не алкоголем.
Також можна розрізати цитрусові, наприклад, лимон, увіткнути гвоздику і розкласти по будинку. Але їх доведеться періодично міняти.
У мережі ще радять робити пастку з пляшки та м’ясного бульйону, але на практиці ви отримаєте неприємний запах і неестетичну пастку.
Як альтернатива – пастки з банки:
- Візьміть скляну банку чи іншу посудину і налийте туди 100 мл оцту.
- Потім додайте рідке мило та розбовтайте до піни.
- Закрийте банку харчовою плівкою і зробіть прорізи, щоб туди могла пролізти муха.
Великі чорні мухи – способи позбутися
На ринку безліч пропозицій щодо боротьби з великими чорними мухами, а найбюджетніші – клейка стрічка (від 8 грн) та мухобійка (від 25 грн).
Однак, якщо хочеться щось зручніше і без розмазаних мух по стінці, доведеться доплатити. Можна придбати електронну мухобійку. Ціна питання від 180 до 1600 грн. Є також пастки та знищувачі для комах за 160-400 грн.
Ще є фумігатори від комах. Вартість становить від 80 до 300 грн.
Аерозолі від мух коштують від 65 до 300 грн. Однак під час їхнього використання варто уважно читати інструкцію, багато з них несуть небезпеку і для людини, оскільки найчастіше зроблені на основі дихлофосу. Після застосування потрібно провітрити приміщення та провести вологе прибирання.
Профілактика появи великих чорних мух у квартирі:
- зберігання продуктів у закритих контейнерах і холодильнику;
- утримування сміття в закритому смітнику;
- встановлення москітних сіток;
- регулярне вологе прибирання, а в ідеалі – з пароочисником, хоча це задоволення і не з бюджетних;
- уникнення високої вологості у квартирі;
- герань у будинку, яка відлякує мух.