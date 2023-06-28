Появление черных мух в квартире для суеверных людей несет радость, так как сулит богатство, а для ученых — печаль, из-за переносимых ими болезней.

Деньги – вещь хорошая, но, если кто-то из домашних из-за больших черных мух подхватит холеру, то все богатство придется спустить не лечение.

Ради вашего спокойствия Факты Life подготовили материал о том, откуда в квартире берутся большие черные мухи, а также, как от них избавиться.

Откуда берутся большие черные мухи

Мухи могут залететь в дом самостоятельно, если на окнах нет москитных сеток. Сложнее, когда мухи уже сделали кладки своих личинок в вашем доме. Если в доме всегда сохраняется одинаковая температура и хорошая влажность, то это отличная среда для размножения мух. Кладки они делают в укромных местах, в частности разного рода щелях. Также мухи могут делать кладки в комнатных растениях, а если точнее, то в горшках.

Мухи размножаются довольно масштабно, поэтому это может привести к множеству неудобств. Более того, эти насекомые переносят ряд опасных заболеваний:

туберкулез;

холера;

тифозная лихорадка;

конъюнктивит

желтуха;

диарея;

дизентерия.

Появились большие черные мухи — что делать

Если не хочется прибегать к химикатам, то воспользуйтесь народными методами.

Сделайте свой аэрозоль на основе эфирных масел, запах которых раздражает черных мух. Вот перечень: базилик, эвкалипт, гвоздика, мята, лаванда. На литр воды понадобится 15-20 капель. Этим раствором нужно регулярно опрыскивать помещение. Насекомые также боятся запаха водки, но лучше, чтобы у вас дома пахло лавандой, а не алкоголем.

Также можно разрезать цитрусовые, например, лимон, воткнуть в него гвоздику и разложить по дому. Но их придется периодически менять.

В сети еще советуют делать ловушку из бутылки и мясного бульона, но на практике вы получите неприятных запах и неэстетичную ловушку.

Как альтернатива — ловушки из банки:

Возьмите стеклянную банку или другую емкость и налейте туда 100 мл уксуса.

Затем добавьте жидкое мыло и хорошенько вспените.

Закройте банку пищевой пленкой и сделайте прорези, чтобы туда могла пролезть муха.

Большие черные мухи — способы избавиться

На рынке масса предложений по борьбе с большими черными мухами, а самые бюджетные — клейкая лента (от 8 грн) и мухобойка (25 грн).

Однако, если хочется что-то более удобное и без размазанных мух по стенке, то придется доплатить. Можно приобрести электронную мухобойку. Цена вопроса – от 180 до 1600 грн. Есть также ловушки и уничтожители для насекомых за 160-400 грн.

Еще существуют фумигаторы от насекомых. Стоимость составляет от 80 до 300 грн.

Аэрозоли от мух стоят от 65 до 300 грн. Однако при их использовании стоит внимательно читать инструкцию, многие из них несут опасность и для человека, так как чаще всего они сделаны на основе дихлофоса. После применений нужно проветрить помещение и провести влажную уборку.

Профилактика появления больших черных мух в квартире: