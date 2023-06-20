Літо – пора активного розмноження і життєдіяльності багатьох комах. Але особливо гостро ми відчуваємо активність комарів.
Багато людей не люблять теплу пору року саме через те, що й у квартирах, і на вулицях, а особливо в лісі та біля водойм, з’являється величезна кількість комарів, які здатні зіпсувати весь відпочинок. Як зробити засіб від комарів у домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Як зробити засіб від комарів у домашніх умовах та що допомагає
- Ефірні олії. Натирайтеся ефірними оліями, адже комарі ненавидять запах олії гвоздики, лаванди, герані, лемонграсу, м’яти, чебрецю, базиліку, апельсину.
- Лимон та евкаліпт. Це ще одні ефективні засоби, яких бояться комарі. Просто змішайте 10 мл евкаліптової олії із соком одного лимона й нанесіть на відкриті ділянки шкіри.
- Ванілін. Нанесіть порошок на шкіру або додайте в будь-який крем. Для цього на 10 г крему знадобиться 1 г ваніліну.
- Кориця. Розчиніть невелику кількість цієї приправи у теплій воді та поставте в місткість десь поблизу.
- Спиртовий розчин. Вилийте у пляшку три чверті спирту і додайте 50 крапель ефірної олії. Перед використанням струсіть і розпорошіть.
Що робити, якщо комарі вже покусали
Сімейний лікар Лілія Сарахман радить одразу промити водою та милом місце укусу. Можна поставити охолоджувальний компрес, аби зменшити набряк та біль.
- Не розчухуйте місце укусу. Використайте місцеві антигістамінні засоби. Наприклад, Феністил, Псило-Бальзам.
- При вираженому набряку, почервонінні доцільно застосовувати гормональний протизапальний засіб (1% гідрокортизонова мазь, лише за призначенням лікаря).
- Найкращий варіант – це профілактика: закритий одяг та репеленти.