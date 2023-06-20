Літо – пора активного розмноження і життєдіяльності багатьох комах. Але особливо гостро ми відчуваємо активність комарів.

Багато людей не люблять теплу пору року саме через те, що й у квартирах, і на вулицях, а особливо в лісі та біля водойм, з’являється величезна кількість комарів, які здатні зіпсувати весь відпочинок. Як зробити засіб від комарів у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як зробити засіб від комарів у домашніх умовах та що допомагає

Ефірні олії. Натирайтеся ефірними оліями, адже комарі ненавидять запах олії гвоздики, лаванди, герані, лемонграсу, м’яти, чебрецю, базиліку, апельсину. Лимон та евкаліпт. Це ще одні ефективні засоби, яких бояться комарі. Просто змішайте 10 мл евкаліптової олії із соком одного лимона й нанесіть на відкриті ділянки шкіри. Ванілін. Нанесіть порошок на шкіру або додайте в будь-який крем. Для цього на 10 г крему знадобиться 1 г ваніліну. Кориця. Розчиніть невелику кількість цієї приправи у теплій воді та поставте в місткість десь поблизу. Спиртовий розчин. Вилийте у пляшку три чверті спирту і додайте 50 крапель ефірної олії. Перед використанням струсіть і розпорошіть.

Що робити, якщо комарі вже покусали

Сімейний лікар Лілія Сарахман радить одразу промити водою та милом місце укусу. Можна поставити охолоджувальний компрес, аби зменшити набряк та біль.