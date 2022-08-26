З кожним днем ​​кількість водіїв продовжує зростати. Кожен охочий сісти за кермо має пройти справжній ритуал – отримання прав, придбання авто, виставлення посадки усередині транспорту, налаштування салону під себе. Важливою частиною для всіх новачків є налаштування дзеркал – з їхньою допомогою можна почуватися набагато впевненіше, а також запобігти ДТП.

Як правильно налаштувати дзеркала в авто – далі у матеріалі.

Сучасні автомобілі мають електропривід дзеркал – налаштування здійснюється за лічені хвилини, потрібно лише знати, на що варто орієнтуватися.

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Ліве дзеркало потрібно налаштувати по вертикалі так, щоб з’явився горизонт зі співвідношенням земля/небо 60/40. Далі йде поворот дзеркала праворуч-ліворуч. Потрібно повертати так, щоб домогтися відбиття обох дверних ручок. Передня має розташуватися в нижньому правому кутку дзеркала. Це дасть змогу бачити борт автомобіля та стежити за розміткою на дорозі.

Далі – налаштування правого дзеркала.

Лінія горизонту тут трохи інша – співвідношення земля/небо має дорівнювати 70/30. Це необхідно, щоб бачити бордюр під час паркування біля узбіччя. Горизонтальне налаштування без змін – потрібно домогтися віддзерклення обох ручок дверей, і ближня буде в лівому нижньому кутку.

Класичне налаштування бічних дзеркал може здатися багатьом неправильним через мертві зони. Щоб позбутися їх, під час регулювання лівого дзеркала потрібно відхилитися і нахилити голову вліво, практично торкаючись скла, і поворотом дзеркала домогтися відбиття лівого заднього крила.

З правим трохи складніше – відхиліться праворуч так, щоб голова розташовувалася на центральній осі між водійським і переднім пасажирським. Після цього поворотами досягайте відображення лівого заднього крила.

Центральне дзеркало налаштовувати набагато простіше – зазвичай центр візуально поєднують із центром заднього скла, щоб видимість була максимально великою.

Навіть водіям-початківцям варто знати, як відмити каністру від оливи. Тара може стати в пригоді для бензину, технічної води або будь-якої іншої рідини, необхідної для правильної експлуатації транспорту.