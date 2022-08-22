Мастило для машини – незамінний розхідник, який має властивість закінчуватися. Найкраще возити його із собою, враховуючи нинішню ситуацію – варто бути готовим до всього.

Часто використовуються спеціальні каністри, куди заливається розхідник і відправляється в сутінки багажника. І якщо каністра знадобиться для бензину або іншої рідини, її необхідно обов’язково помити.

Чим відмити каністру від мастила – далі у матеріалі.

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Один із найбільш очевидних варіантів – використовувати для цього бензин. Достатньо трохи залити в каністру і добре потрясти. Повторити процедуру кілька разів, після чого залити в неї воду, яка допоможе позбутися запаху бензину. Це необхідно, якщо замість пального чи мастила в каністру заливатиметься технічна вода. У жодному разі не варто заливати питну воду. Сам бензин має властивості знежирення, але позбутися запаху буде доволі складно.

Другий варіант – мийний засіб для посуду, вода та ганчірка. Можна трохи потрясти або зовсім залишити в багажнику на якийсь час і проїхатися містом. Щоправда, мийний засіб прибере жирну плівку зі стінок каністри, але новий “запах чистоти” доведеться активно вимивати водою.

Також можна використовувати харчову соду та гарячу воду – теж потрясти та залишити щонайменше на кілька годин. Після цього ретельно промити водою.

Щоб відмити каністру від мастила, можна використовувати альтернативу бензину – спеціальні знежирювачі. Уайт-спірит та інші рідини, засновані на трихлоретилені. До нього можна приписати й антисилікон – оптимальний вибір за ціною та об’ємом.

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