С каждым днем количество водителей продолжает расти. Каждый желающий сесть за руль должен пройти настоящий ритуал — получение прав, приобретение авто, выставление посадки внутри транспорта, настройка салона под себя. Немаловажной частью для всех новичков является настройка зеркал — с их помощью можно себя чувствовать намного увереннее, а также предотвратить ДТП.

Как правильно настроить зеркала в авто — далее в материале.

Современные автомобили имеют электропривод зеркал — настройка осуществляется за считанные минуты, нужно лишь знать, на что стоит ориентироваться.

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Левое зеркало нужно настроить по вертикали так, чтобы появился горизонт с соотношением земля/небо 60/40. Дальше идет поворот зеркала вправо-влево. Нужно поворачивать так, чтобы добиться отражения обеих дверных ручек. Передняя должна расположиться в нижнем правом углу зеркала. Это позволит видеть борт автомобиля, а также следить за разметкой на дороге.

Дальше — настройка правого зеркала.

Линия горизонта здесь немного иная — соотношение земля/небо должно быть равно 70/30. Это необходимо, чтобы видеть бордюр во время парковки у обочины. Горизонтальная настройка без изменений — нужно добиться отражения обеих дверных ручек, и ближняя будет в левом нижнем углу.

Классическая настройка боковых зеркал может показаться многим неправильной из-за мертвых зон. Чтобы избавиться от них, во время регулировки левого зеркала нужно отклониться и наклонить голову влево, практически касаясь стекла, и поворотом зеркала добиться отражения левого заднего крыла.

С правым немного сложнее — отклонитесь вправо так, чтобы голова располагалась на центральной оси между водительским и передним пассажирским. После этого поворотами добейтесь отражения левого заднего крыла.

Центральное зеркало настраивать намного проще — обычно центр визуально совмещают с центром заднего стекла, чтобы видимость была максимально обширной.

Даже начинающим водителям стоит знать, как отмыть канистру от масла. Тара может пригодиться для бензина, технической воды или любой другой жидкости, необходимой для правильной эксплуатации транспорта.