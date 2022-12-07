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Авто

Согласны добавить педали и руль: в Apple сдвинули производство первого электрокара на 2026 год

7 декабря 2022, 15:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Электрокар
Источник: Unsplash

Apple перенесла производство своего первого электрокара на еще один год. Теперь автомобиль будущего от корпорации покажут миру уже в 2026 году.

Всему виной новые планы руководства касательно проекта Titan, который касается авто и автопилота. Так, разработки в последние месяцы находились в подвешенном состоянии. Все из-за проблем с реализацией авто полностью без руля и педалей — на сегодня это невозможно, с чем руководители компании не согласны.

Чтобы проект Titan сдвинулся с места, дизайнерам нужно использовать менее амбициозный дизайн — с рычагами управления и рулем. 

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Это уже не первый случай, когда правила и законы мешают разработать совершенно новый продукт. Создание авто может принести огромную прибыль для Apple, и даже превзойти в этом Apple.

В планах компании — выпустить транспорт, который позволит водителям выполнять другие задачи — смотреть фильмы, или играть в игру. Правда, это может стать реальностью только в чертах города — на автострадах придется переходить на ручной режим.

В Украине электрокары постепенно входят в нашу жизнь. В ноябре украинцы купили более 2,2 тыс авто с электродвигателями. В топе — легендарный Nissan Leaf и флагманские модели Tesla.

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Источник
Bloomberg
Теги
Apple Автомобилисты Электромобиль
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