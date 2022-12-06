Рынок электрокаров в Украине снизился за ноябрь 2022. Так, в последний месяц осени наши водители купили более 2,2 тыс. авто с электродвигателями, что на 12,6% меньше, чем в октябре.

Эксперты из Института Исследования Авторынка выяснили, что пик покупок электрокаров в Украине приходился на июль этого года, и с тех пор тенденция снижается.

Так, за ноябрь около 55% из этого числа авто завозили из других стран уже подержанными.

Сейчас смотрят

Так, самыми популярными подержаными электрокарами, ввезенными из других стран оказались Nissan Leaf — 246 регистраций, Tesla Model 3 — 129 авто и компактные Volkswagen ID.4 — 111 регистраций.

Четвертое место за бюджетным Volkswagen Golf — 86 авто, а пятерку лидеров замыкает флагманский Tesla Model Y — 76 электрокаров.

Впрочем, даже внутренний рынок электрокаров в Украине продолжает держаться на плаву — наши водители активно интересуется передовым транспортом, который можно заряжать прямо от розетки.

В сравнении с глобальным рынком, здесь пользуются спросом другие модели.

На первом месте — Nissan Leaf, который выбрали 186 водителей. Второе место за Volkswagen ID.4 — 79 успешных продажей. Тройку лидеров замыкает бюджетный Volkswagen Golf с показателем в 36 авто. Четвертое место за Hona M-NV — 34 продажей, а пятерку лидеров замыкает Tesla Model S — всего 32 авто.

Можно заметить, что электрокары Tesla пользуются популярностью в Украине. Впрочем, недавно компания Маска сокращает производство своих авто на декабрь — такое решение касается одного из самых больших фабрик Tesla. Известно, что завод расположен в Китае.