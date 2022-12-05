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Tesla скорочує виробництво популярної моделі: у чому причина

5 Грудня 2022, 18:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Depositphotos

Tesla хоче скоротити виробництво електрокарів Model Y на заводі в Шанхаї. Так, швидкість збирання впаде на 20% порівняно з попереднім місяцем.

Відомо, що це заплановане скорочення – воно йде за рекордним продажем у Китаї за листопад.

Причина такого рішення – низький попит, який очікується найближчим часом. Так, цими днями акції Tesla впали на 2,1%.

Зараз дивляться

Ще влітку компанія змогла покращити виробничі потужності у Шанхаї, щоб збільшити свої запаси авто. Примітно, що склади найшвидше поповнювалися ще у жовтні.

Популярність Tesla у Китаї також обумовлена зниженням цін на авто Model 3 та Model Y – цінники впали на 9% – і пропозицією страхових пільг.

У листопаді Tesla змогла виготовити понад 100 тис. електрокарів у Китаї – це рекордний показник для заводу в Шанхаї з відкриття 2020 року.

Нагадаємо, що зараз компанія Маска розпочала постачання електротягачів Tesla Semi. Вантажному авто вдалося проїхати трохи більше 800 км без підзарядки, що сьогодні є рекордом. Проте такими характеристиками може похвалитися топова версія за $170 тис. Відомо, що компанії придбали щонайменше 750 таких моделей.

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Джерело
Bloomberg
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