З 1 травня в Україні скасують штраф для водіїв – що відомо

В Україні скасовують важливе ПДР з 1 травня, яке стосується кожного водія. Йдеться про необхідність увімкнення денних ходових вогнів та інших освітлювальних приладів.

Так, про це згадується в пункті 9.8 ПДР – з 1 жовтня до 1 травня водії мають їздити з денними ходовими вогнями за межами населених пунктів. Якщо таких на транспорті немає – потрібно вмикати ближнє світло фар.

Це стосується всіх транспортних засобів, зокрема й двоколісного транспорту.

Зараз дивляться

Правило також сповіщає про необхідність увімкнути дальні фари або протитуманки, якщо це не сліпитиме водіїв.

Це було необхідно через погіршення погодних умов і скорочення світлового дня. Уже з 1 травня їзда без денних ходових вогнів не буде порушенням правил дорожнього руху.

Утім, є й інші зміни для водіїв, які планують запровадити для авто. В Україні хочуть посилити штрафи за п’яне водіння. Законопроєкт передбачає збільшення суми штрафів і введення конфіскації авто. Наприклад, перший штраф за їзду п’яним – 17 тис. і позбавлення прав на водіння на 1 рік. Максимальний штраф може становити 68 тис. грн.