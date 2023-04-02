В Украине хотят усилить ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Соответствующий законопроект №9076 был зарегистрирован в Верховной Раде.

Так, авторы документа предлагают внести изменения в статью 130 Административного кодекса. Необходимость усилить ответственность за управление авто в нетрезвом виде инициаторы законопроекта объясняют большим количеством ДТП в 2022 году, среди которых есть и те, где виновными были нетрезвые водители.

В частности, авторы документа предлагают увеличить суммы штрафов и ввести конфискацию транспортных средств за повторное в течение года управление авто лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения. Также это касается водителей, находящихся под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

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Транспортные средства, изъятые у таких водителей, инициаторы законопроекте предлагают передавать ВСУ.

Если законопроект будет утвержден, то первый штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии останется без изменений — 17 тыс. грн и лишение права управления на один год.

При повторном нарушении автомобиль будут конфисковывать, а сумма штрафа и права управления ТС увеличится — с 34 до 51 тыс. гривен и с трех до пяти лет соответственно.

Третье нарушение будет нести за собой штраф не 51 тыс. грн, а 68 тыс. грн.