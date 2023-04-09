С 1 мая в Украине отменят штраф для водителей — что известно

В Украине отменяют важное ПДД с 1 мая, которое касается каждого водителя. Речь идет о необходимости включения дневных ходовых огней и другие осветительные приборы.

Так, об этом упоминается в пункте 9.8 ПДД — с 1 октября по 1 мая водители должны ездить с дневными ходовыми огнями за пределами населенных пунктов. Если таковых на транспорте нет — нужно включать ближний свет фар.

Это касается всех транспортных средств, в том числе и двухколесный транспорт.

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Правило также оповещает о необходимости включения дальних фар или пртивотуманок, если это не будет слепить водителей.

Это было необходимо из-за ухудшения погодных условий и сокращения светового дня. Уже с 1 мая езда без дневных ходовых огней не будет нарушением правил дорожного движения.

Впрочем, есть и другие изменения для водителей, которые планируют ввести для авто. В Украине хотят ужесточить штрафы за пьяное вождение. Законопроект подразумевает увеличение суммы штрафов и ввод конфискации авто. К примеру, первый штраф за езду пьяным — 17 тыс. и лишение прав на вождение на 1 год. Максимальный штраф может составить 68 тыс. грн.