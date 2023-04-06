Українці активно завозять уживані авто в країну – за березень автопарк поповнився на 14,2 тис. таких легковиків.

За даними Укравтопрому, це на 6% більше, ніж місяцем раніше.

Традиційно, деякі моделі помітно популярніші за інші з багатьох причин. Доступність, вартість, витрата та ремонтопридатність – усе це впливає на вибір транспорту, залежно від потреб та побажань.

Зараз дивляться

Лідером серед ввезених вживаних авто виявився французький Renault Megane – за минулий місяць ввезли 1 155 таких авто.

Друге місце за компактним і дуже шанованим авто німецького виробництва – Volkswagen Golf. Таких авто ввезли в березні 1 030 разів.

Третє місце за чеським автопромом – Skoda Octavia з показником у 820 авто.

Четверте місце посідає старший брат Golf – універсальний і доступний Volkswagen Passat із показником у 641 ввезених авто з пробігом.

П’ятірку лідерів замикає американський бюджетник Ford Focus з позначкою в 384 авто.

Втім, українці купують відносно нові моделі – середній вік ввезеного авто в Україну становить 11 років (2012 рік). Однак, не обійшлося і без відверто старих екземплярів – на територію країни завезли Mercedes Benz S 1993 року – автомобілю вже 30 років.

І поки одна частина українців завозять вживані авто віком понад 10 років, інші активно купують електрокари з салону. Так, у списку найпопулярніших нових електрокарів у березні лідирує кросовер Volkswagen ID.4 – цю модель купили 100 разів. Однак, серед вживаних авто з електродвигуном лідирує бюджетний Nissan Leaf.