З 1 листопада на дорогах Києва знизилася максимально допустима швидкість для пересування. Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов – вже з початку місяця на вулицях столиці діють швидкісні обмеження у 50 км/год.

Щоб дорожні знаки відповідали ПДР, Центр організації дорожнього руху демонтував 90 дорожніх знаків, які вказували на максимально допустиму швидкість для транспорту у 80 км/год.

Зміни торкнулися наступних шосе та вулиць:

Набережне шосе;

Придніпровське шосе;

Столичне шосе;

просп. Бажана;

вул. Саперно-Слобідська;

вул. Набережно-Рибальська;

просп. Шухевича.

Подібна практика – не новинка для столиці. На зміни вплинуло рішення Київської міської ради, яке передбачає зменшення максимально допустимої швидкості до 50 км/год. Щоправда, щороку список вулиць для зміни створюють наново, а поява цього рішення датується 2018 роком.

Обмеження швидкості діятиме всього 5 місяців – з 1 листопада до 1 квітня.

Окрім змін швидкісного режиму, у ПДР України з 1 листопада з’явилися нові правила. Все це необхідно задля відповідності до змін нормативно-правових актів та Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Основні зміни торкнулися знаків — на вулицях України з’являться діагональні пішохідні переходи. Оновлення дозволять чіткіше регулювати рух велосипедистів, пішоходів та людей з порушенням зору. У ПДР з’явилося чітке визначення велосипедної доріжки, а разом із нею — спільні ділянки дороги для двоколісного транспорту та авто.

Докладніше ознайомитись з усіма змінами у ПДР з 1 листопада можна у матеріалі Фактів ICTV.