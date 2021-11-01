C 1 ноября на дорогах Киева снизилась максимально допустимая скорость для передвижения. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов — уже с начала месяца на улицах столицы действуют скоростное ограничения в 50 км/ч.

Чтобы дорожные знаки соответствовали ПДД, Центр организации дорожного движения демонтировал 90 дорожных знаков, которые указывали на максимально допустимую скорость для транспорта в 80 км/ч.

Изменения коснулись следующих шоссе и улиц:

Набережное шоссе;

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе;

просп. Бажана;

ул. Саперно-слободска;

ул. Набережно-рыбальская;

просп. Шухевича.

Подобная практика — не новинка для столицы. На изменения повлияло решение Киевского городского совета, которое подразумевает уменьшение максимально допустимой скорости до 50 км/ч. Правда, каждый год список улиц для изменения создают заново, а появление этого решения датируется 2018 годом.

Ограничение скорости будет действовать всего 5 месяцев — с 1 ноября по 1 апреля.

Помимо изменений скоростного режима, в ПДД Украины с 1 ноября появились новые правила. Все это необходимо ради соответствия с изменениями нормативно-правовых актов и Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Основные изменения коснулись и знаков — на улицах Украины появятся диагональные пешеходные переходы. Обновления позволят более четко регулировать движение велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения. В ПДД появилось четкое определение велосипедной дорожки, а вместе с ней — совместные участки дороги для велосипедистов и авто.

Более подробно ознакомиться со всеми изменениями в ПДД с 1 ноября можно в материале Фактов ICTV.