З 22 жовтня на дорогах України запрацюють ще 17 систем КАСКАД. Камери для автофіксації з’являться в трьох містах та двох областях. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Місто Львів отримає 2 датчики. Перший розмістили на вул. Стрийська 35, а другий — на вул. Сихівська 16-А.

Вінниця отримає відразу 4 пристрої камери автофіксації.

Дві камери розмістили на вул. Київська за адресами 65 і 126 – їх направили в обидві сторони.

Один датчик на вул. Келецька 30 фіксуватиме порушників ПДР в сторону вул. Пирогова.

Останній датчик в місті встановили на просп. Юності 46.

Найбільше пристроїв розмістили у Харкові та Харківській області:

в межах міста камера моніторить ситуацію на вул. Героїв Праці 2/48;

на трасі М-03 встановили відразу 4 камери — на 468, 517, 622 і 624 км;

автодорога М-18 тепер сканується датчиками КАСКАД на чотирьох ділянках: 15, 16, і на 19 км в обидва боки;

на автодорозі Р-46 в сторону Харкова на 1 км.

Донецька область отримала всього один датчик — його встановили на ділянці 676 км автодороги Н-08.

За даними заступника начальника Департаменту патрульної поліції, тепер на території України працює 218 камер автофіксації порушень ПДР.

Ознайомитися з розташуванням всіх датчиків можна за допомогою інтерактивної карти України на сайті МВС.

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