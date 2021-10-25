С 1 ноября 2021 года в Украине вводятся новые правила дорожного движения. Об этом сообщается в постановлении КМУ.

Изменений в ПДД Украины очень много, и они коснутся как знаков, так и разметки.

Изменения дорожных знаков

Теперь на дорогах Украины появятся новые знаки, и будет обновлен дизайн уже существующих. Нововведения привели в соответствие с изменениями нормативно-правовых актов и Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

К примеру, вместо знаков Слепые пешеходы установят Пешеходы с нарушениями зрения. Изменения коснутся и других обозначений — о приближении к дорожным камерам будут сообщать знаки Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД.

Новых обозначений на дорогах станет гораздо больше. К примеру, теперь на дорогах Украины появятся предупреждающие обозначения о диагональных переходах, смежных участках для велосипедистов и пешеходов, автомобилей и велосипедистов, о платной дороге, пограничной полосе, велосипедной полосе, велосипедном переезде, и даже об электрозарядных станциях.

Последний знак станет особо актуальным для владельцев электрокаров — он будет сообщать о возможности подзарядки транспорта на станциях.

Классификация государственных дорог также изменится — теперь появится четвертый вид, территориальный. Такие маршруты будут обозначаться белой буквой Т на синем фоне.

Изменения разметки

Новые ПДД подразумевают появление диагональных пешеходных переходов.

Вертикальную разметку тоже изменили — теперь ее сделали более видимой в плохих погодных условиях. Она используется для обозначения опор мостов, островов безопасности и отбойников.

Теперь в ПДД Украины есть четкие определения лежачих полицейских и островков безопасности, которые вынуждают водителей снизить скорость.

За пределами населенных пунктов именно ширина разметки будет влиять на допустимую скорость передвижения. К примеру, двигаться 110 км/ч запрещено в тех случаях, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2), разметки различаются между собой по ширине — до 15 см и 20 см соответственно.

Изменения коснутся и правил поведения велосипедистов на дороге. Теперь в ПДД Украины есть новое определение велосипедной дорожки, а также добавлены понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда. Последний подразумевает пересечение перекрестка, и обычно эта разметка окрашена в красный цвет.

На дорогах появятся и общие для автомобилей и велосипедов полосы.

Ознакомиться с полным списком изменений можно в тексте постановления КМУ.