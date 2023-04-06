Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Их ввозили тысячами: какие подержанные авто покупали украинцы в марте 2023

6 апреля 2023, 16:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

Украинцы активно завозят подержанные авто в страну — за март автопарк пополнился 14,2 тыс. таких легковушек.

По данным Укравтопрома, это на 6% больше, чем месяцем ранее.

Традиционно, некоторые модели заметно популярнее других по многим причинам. Доступность, стоимость, расход и ремонтопригодность — все это влияет на выбор транспорта, в  зависимости от нужд и пожеланий.

Сейчас смотрят

Лидером среди ввезенных подержанных авто оказался французский Renault Megane — за прошлый месяц ввезли 1 155 таких авто.

Второе место за компактным и очень уважаемым авто немецкого производства —  Volkswagen Golf. Такие авто ввезли в марте 1 030 раз.

Третье место за чешским автопромом — Skoda Octavia с показателем в 820 авто.

Четвертое место занимает старший брат Golf — универсальный и доступный Volkswagen Passat с показателем в 641 ввезенных авто с пробегом.

Пятерку лидеров замыкает американский бюджетник Ford Focus с отметкой в 384 авто.

Впрочем, украинцы покупают относительно новые модели — средний возраст ввезенного авто в Украину составляет 11 лет (2012 год). Однако, не обошлось и без откровенно старых экземпляров — на территорию страны завезли Mercedes Benz S 1993 года — автомобилю уже 30 лет. 

И пока одна часть украинцев завозят подержанные авто возрастом более 10 лет, другие активно покупают электрокары из салона. Так, в списке самых популярных новых электрокаров в марте лидирует кроссовер Volkswagen ID.4 — эту модель купили 100 раз. А среди подержанных авто с электродвигателем лидирует бюджетный Nissan Leaf.

Читайте также:
Паркування, авто, водійВ Киеве временно отменили плату за парковку авто

Источник
Укравтопром
Теги
Импорт авто авто з європи авторинок
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь