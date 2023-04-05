В марте украинцы активно покупали электрокары — за первый месяц весны автопарк пополнился 1908 автомобилями с электродвигателями. Из них — 1383 авто подержанные.

Эксперты из Укравтопрома заявили, что в сравнении с февральскими показателями, количество купленных электрокаров выросло на 13%.

Не обошлось и без лидеров среди новых авто — некоторые популярные модели заметно больше нравятся нашим автолюбителям.

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На первом месте — компактный кроссовер Volkswagen ID.4 — автомобиль купили 149 раз.

Втрое место за Dongfeng Honda M-NV — футуристический кроссовер с электродвигателем купили ровно 100 раз.

Тройку лидеров замыкает трехрядный кроссовер Volkswagen ID.6 — 28 покупок. Автомобиль пусть и не очень популярный в Украине, но семейство ID немецкого производства продолжает набирать обороты.

Четвертое место за Honda e — 24 авто, а рейтинг на пятом месте замыкает минивен Dong Feng M5 EV — 22 авто.

Сред подержанных авто рейтинг выглядит совершенно иначе. Первое место за бюджетным и культовым Nissan Leaf — 276 авто. Второе место за кроссовером Volkswagen ID.4 с показателем в 146 авто. Тройку лидеров замыкает флагманская Tesla Model 3 — 137 регистраций, а за ней — кроссовер Tesla Y с отметкой в 114 авто. Последнюю строчку в рейтинге занимает компактный Volkswagen E-Golf — 89 авто.

Впрочем, самой популярной легковушкой в Украине оказался Renault Duster. Бюджетный кроссовер купили прямиком из салона 414 раз за прошлый месяц.