У Києві тимчасово не беруть плату за паркування на майданчиках КП Київтранспарксервіс. Таке рішення пов’язане з оновленням договорів і діятиме до завершення усіх юридичних процедур.

Інспектори поки що не штрафуватимуть водіїв за неоплату паркування.

Коли відновлять оплату за паркування у Києві, наразі не відомо. Утім містян обіцяють повідомити про це завчасно.

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Столична влада закликає водіїв паркуватися у спеціально відведених для цього місцях – за порушення ПДР передбачено штрафи, які продовжують діяти.