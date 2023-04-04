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У Києві тимчасово скасували плату за паркування авто

4 Квітня 2023, 12:01
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Паркування, авто, водій

У Києві тимчасово не беруть плату  за паркування на майданчиках КП Київтранспарксервіс. Таке рішення пов’язане з оновленням договорів і діятиме до завершення усіх юридичних процедур.

Інспектори поки що не штрафуватимуть водіїв за неоплату паркування.

Коли відновлять оплату за паркування у Києві, наразі не відомо. Утім містян обіцяють повідомити про це завчасно.

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Столична влада закликає водіїв паркуватися у спеціально відведених для цього місцях – за порушення ПДР передбачено штрафи, які продовжують діяти.

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Джерело
КМДА
Теги
Київ Паркування
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